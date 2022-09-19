В списке она была не одна, компанию ей составили ещё четыре модели.

Неделями ранее появились слухи о подготовке новых видеокарт NVIDIA в линейке GeForce RTX 30 — это якобы должно помочь компании в реализации запасов графических процессоров Ampere. Сообщалось о намерениях выпустить такие модели, как RTX 3060 8 ГБ GDDR6, RTX 3060 12 ГБ GDDR6X и RTX 3070 на базе графического процессора GA102. Ресурс VideoCardz частично подтвердил эту информацию, но явных фактов о подготовке моделей пока нет. Не исключено, что новые видеокарты в существующей линейке появятся — на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был замечен список новых моделей от GIGABYTE:

GV-N307TGAMING OC ST-16GD

GV-N307TGAMING OC ST-8GD

GV-N3070GAMING OC ST-8GD

GV-N306TGAMING OC ST-8GD

GV-N3060GAMING OC ST-12GD

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Обозначение моделей не раскрывает тип используемой памяти и, тем более, графического процессора: в списке точно нет RTX 3060 на 8 ГБ и неизвестен тип памяти 12-Гиговой RTX 3060. Привлекает внимание другое, во-первых, в списке присутствует GeForce RTX 3070 Ti на 16 ГБ. Слухи об этой модели уже давно гуляют по сети, но пока она так и не появилась, возможно, сейчас самое время выпустить такой вариант. Будет ли он основан на графическом процессоре GA102, неизвестно. Во-вторых, в кодовом названии всех видеокарт присутствует ST, как объясняет Tom’s Hardware, это говорит об отношении к серии Project Stealth, одним из главных отличий которой является скрытое расположение кабелей питания.

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Не всегда регистрируемые в ЕЭК модели добираются до релиза, так что неизвестно, увидит ли свет GeForce RTX 3070 Ti с увеличенным объёмом видеопамяти. На YouTube канале Pro Hi-Tech тестировали такую видеокарту — это была модификация стандартной версии с заменой чипов памяти. Наличие 16 ГБ GDDR6 помогло увеличить FPS в редких и очень редких событиях.