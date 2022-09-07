Анонс или даже презентация видеокарт NVIDIA следующего поколения приближается, есть вероятность, что GeForce RTX 40 покажут в рамках мероприятия GTC, которое пройдёт с 19 по 22 сентября. Но компания всё ещё может планировать выпуск новых моделей в семействе GeForce RTX 30: Twitter* блогер MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) продолжает свою серию инсайдов и сообщает, что компания якобы готовит три видеокарты Ampere, это новые версии RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti и RTX 3060.
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В свою очередь, специалисты ресурса Wccftech подтверждают подготовку моделей со ссылкой на свои источники, также отмечая, что запуск не будет широко освещаться и предназначены новые версии видеокарт для OEM производителей. О причине выпуска уже не сложно догадаться, это должно помочь скорейшей реализации запасов графических процессоров Ampere перед полноценным запуском линейки следующего поколения. Что касается характеристик, большинство из них остаются неизвестными, инсайдер рассказал только о некоторых изменениях, возможно, они единственные. Предполагается, что для новой версии RTX 3070 Ti будут использовать старший графический процессор GA102, а не GA104, новую RTX 3060 Ti оснастят GDDR6X памятью, наконец, RTX 3060 получит урезанную по подсистеме памяти версию на 8 ГБ GDDR6 (128 бит).
К слову, слухи о подготовке варианта RTX 3060 Ti с GDDR6X памятью появились некоторое время назад, об этом сообщал в своём Twitter* другой инсайдер, известный как @KittyYYuko. Тогда отмечалось, что модель может быть основана на графическом процессоре GA103 или GA104.
- Источник:
- MEGAsizeGPU @Zed__Wang в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ