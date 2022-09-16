Преимущество над AMD Ryzen 9 5900X достигает 33%.

В базе данных Geekbench появился результат 12-ядерного и 24-поточного процессора AMD Ryzen 9 7900X. Тестовая платформа была основана на материнской плате Gigabyte X670E AORUS Master и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, процессор работал на базовой частоте 4,7 ГГц с повышением до 5,6 ГГц и получил оценки 2167 и 18446 баллов в одно- и многопоточном тесте соответственно. Это позволяет говорить не только о преимуществе над предшественником, но и над текущим флагманским решением конкурента Intel Core i9-12900K, в основе которого 16 ядер в конфигурации 8P+8E, а количество потоков равно 24.

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Если использовать для сравнения средние результаты по всей базе Geekbench, то AMD Ryzen 9 7900X опередил 5900X примерно на 30…33% в обоих тестах, преимущество над Intel Core i9-12900K составляет примерно 9% в однопоточном и 7% в многопоточном тесте. Если рассматривать отдельные результаты систем с i9-12900K, то можно найти и те, где флагман текущего поколения выступает наравне. Например, в тесте французского ресурса Overclocking.com использовалась память DDR5-5200 и процессор набрал 18382 балла в многопотоке.

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Что касается грядущего семейства Intel Raptor Lake-S, по количеству потоков конкурентом AMD Ryzen 9 7900X можно рассматривать Intel Core i7-13700K, который предложит 16 ядер (8P+8E) и 24 потока, а по количеству ядер ближе i5-12600K — он предлагает конфигурацию 6P+8E и 20 потоков. В сравнении Wccftech процессор AMD располагается как раз-таки между перечисленными решениями Intel: немного не хватило до уровня i7, но i5 оказался далеко позади. Предположительно, всё это результаты инженерных образцов, к релизу расстановка сил может измениться.