Если ранее считалось, что подойдёт PCIe 3.0 накопитель, то теперь требования уже гораздо выше. Для полной совместимости нужен быстрый контроллер с оптимизированной прошивкой, быстрый интерфейс, но и это не всё — есть даже требования к флэш-памяти.

Ожидается, что технология Microsoft DirectStorage для ускорения загрузки игр скоро начнёт широко применяться. Релиз ролевой игры Forspoken, первого проекта с поддержкой DirectStorage, сейчас планируется на январь 2023 года. Поддержку DirectStorage внедрят в популярный игровой движок Unreal Engine 5, технология должна положительно повлиять на некоторые его ключевые возможности, в частности, стриминг текстур, систему виртуализированной геометрии Nanite и виртуализированное текстурирование. Вопрос о совместимости с твердотельными накопителями (SSD) обсуждается уже давно, точно известно, что необходимы варианты с поддержкой NVMe протокола, а что насчёт версии интерфейса PCIe?

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В Microsoft заявляли о поддержке NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0, информацию об этом можно найти в презентации компании к мероприятию Game Stack Live 2021, например, некоторые слайды публиковались на портале Reddit. Однако недавно выяснились новые подробности от производителей SSD и контроллеров для них. Ресурс PCGamer пишет, что стали появляться новые модели, где производители акцентируют внимание на том, что многие существующие SSD не удовлетворяют требования DirectStorage. В качестве примера приводится Sabrent и её новый SSD Rocket 4 Plus G. Во-первых, устройство предлагает оптимизированную прошивку, во-вторых, использует новую флэш-память со скоростью интерфейса ввода-вывода 1600 МТ/с против 1200 МТ/с у многих других современных моделей.

Далее со ссылкой на представителей компании Phison специалисты PCGamer сообщают, что производитель подтвердил соответствие контроллера PS5108-E18 требованиям DirectStorage и необходимость новой прошивки. Это популярный контроллер, который используется во многих SSD с интерфейсом PCIe 4.0, но не все подойдут. Новая оптимизированная прошивка с технологией I/O+ в первую очередь разрабатывается для накопителей, использующих быструю 176-слойную флэш-память Micron B47R со скоростью интерфейса 1600 МТ/с (AnandTech). Флэш-память Micron 96L и Kioxia BICS5 в настоящее время не поддерживается, не исключается, что обновление выпустят, но позже.

С новой прошивкой и скоростной флэш-памятью накопители на базе PS5108-E18 отвечают требованиям технологии BypassIO в DirectStorage. Если кратко, она сокращает количество шагов, необходимых для доступа к данным, объясняет Tom’s Hardware, специалисты которого получили инженерный образец SSD с новой прошивкой. В результате тестирования, в том числе, было отмечено значительное улучшение показателей в тестах Iometer.

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В итоге: на данный момент можно сказать, что из накопителей PCIe 4.0 наилучшую производительность и совместимость с DirectStorage обеспечат специально оптимизированные варианты с быстрой флэш-памятью. Неизвестно, как себя будут проявлять SSD PCIe 3.0 и считаются ли они по-прежнему совместимыми. Ответ на данный вопрос, скорее всего, появится в результате тестов новых игр с DirectStorage на ПК.