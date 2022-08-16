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Возможность сделать предзаказ материнских плат ASUS X670 обнаружили в одном из европейских магазинов
Сегодня AMD анонсировала презентацию нового поколения процессоров.
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Похоже, что самые нетерпеливые поклонники AMD уже могут попытаться сделать предварительный заказ материнской платы AM5. На сайте немецкого магазина IPC-Computer обнаружили большой ассортимент вариантов от компании ASUS, сообщает VideoCardz, это флагманские решения на базе чипсетов X670E и X670. Плату можно добавить в корзину и перейти к оформлению заказа, удастся ли его завершить — никто пока не сообщал, но говорится, что сроки до начала отправки оцениваются от 3 до 8 недель. Пожалуй, стоит изучить цены, которые продавец установил на новинки.

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Как обычно, первые появляющиеся в сети цены могут не соответствовать рекомендованным или возможна большая наценка — это стоит иметь ввиду и не спешить с выводами. Всего в списке IPC-Computer появилось пять моделей материнских плат ASUS, но некоторые доступны в разных версиях, поэтому общий список насчитывает девять позиций. Цены указаны с учётом НДС 19% и варьируются от 483 евро до 1475 евро.

PRIME
X670-P: 483 EUR
X670-P WiFi: 510 EUR
PROART
X670E-Creator WiFi: 894 EUR
ROG STRIX
X670E-A Gaming WiFi: 783 EUR
X670E-F Gaming WiFi: 809 EUR
X670E-E Gaming WiFi: 912 EUR
ROG Crosshair
X670E GENE: 977 EUR
X670E HERO: 1088 EUR
X670E Extreme: 1475 EUR

Несколькими часами ранее AMD официально сообщила о проведении 29 августа (30 августа по московскому времени) презентации новой платформы со следующим поколением процессоров Ryzen и новыми материнскими платами. VideoCardz предполагает, что ранние листинги плат в каталогах ряда торговых сетей могут означать, что компания разрешит предварительные заказы до официального выпуска.

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Источник:
IPC-Computer
VideoCardz
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#amd #asus #материнские платы #amd am5
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RedStone
21:40
А сейчас ты можешь только сосать и бояться, что тебя призовут на могилизацию
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
RedStone
21:39
Да это только в начале такие цены
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
Adam Smith
21:39
если бы ты знал историю, то понимал, что настоящим флагом является вот этот. и то что там власов творил - вообще по бую, имеется ввиду настоящим патриотам, истинным.
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x-japan
21:36
Да, тоже проамериканские балбесы пишут в своих интересах.
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Васерман
21:35
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Так там снизу в примечаниях, источники указаны. Их тоже болваны пишут?
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