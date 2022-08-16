Сегодня AMD анонсировала презентацию нового поколения процессоров.

Похоже, что самые нетерпеливые поклонники AMD уже могут попытаться сделать предварительный заказ материнской платы AM5. На сайте немецкого магазина IPC-Computer обнаружили большой ассортимент вариантов от компании ASUS, сообщает VideoCardz, это флагманские решения на базе чипсетов X670E и X670. Плату можно добавить в корзину и перейти к оформлению заказа, удастся ли его завершить — никто пока не сообщал, но говорится, что сроки до начала отправки оцениваются от 3 до 8 недель. Пожалуй, стоит изучить цены, которые продавец установил на новинки.

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Как обычно, первые появляющиеся в сети цены могут не соответствовать рекомендованным или возможна большая наценка — это стоит иметь ввиду и не спешить с выводами. Всего в списке IPC-Computer появилось пять моделей материнских плат ASUS, но некоторые доступны в разных версиях, поэтому общий список насчитывает девять позиций. Цены указаны с учётом НДС 19% и варьируются от 483 евро до 1475 евро.

PRIME X670-P: 483 EUR X670-P WiFi: 510 EUR PROART X670E-Creator WiFi: 894 EUR ROG STRIX X670E-A Gaming WiFi: 783 EUR X670E-F Gaming WiFi: 809 EUR X670E-E Gaming WiFi: 912 EUR ROG Crosshair X670E GENE: 977 EUR X670E HERO: 1088 EUR X670E Extreme: 1475 EUR

Несколькими часами ранее AMD официально сообщила о проведении 29 августа (30 августа по московскому времени) презентации новой платформы со следующим поколением процессоров Ryzen и новыми материнскими платами. VideoCardz предполагает, что ранние листинги плат в каталогах ряда торговых сетей могут означать, что компания разрешит предварительные заказы до официального выпуска.

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Источник: IPC-Computer VideoCardz * заблокирован в РФ