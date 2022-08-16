Компания проведёт прямую трансляцию на YouTube.

Подтвердилось! Компания AMD официально объявила о проведении прямого включения для презентации «следующего поколения продуктов для ПК». В мероприятии под названием together we advance_PCs примут участие генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su), главный технический директор и исполнительный вице-президент Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) и другие представители AMD. Все они соберутся, чтобы рассказать в деталях об архитектуре Zen 4, созданных на её основе процессорах Ryzen 7000 и в целом о новой платформе AM5 с поддержкой DDR5 и PCIe Gen5.

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Трансляция запланирована на понедельник 29 августа 19:00 по североамериканскому восточному времени (ET), по московскому времени трансляция начнётся ночью 30 августа в 2:00, смотреть её можно будет на YouTube, а запись появится на сайте компании спустя несколько часов после завершения мероприятия.