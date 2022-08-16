На замену пришла GTX 1630, но выглядит новый вариант не столь убедительно.

Abigail Diseno, Pixabay

К концу июня компания NVIDIA выпустила неожиданную новинку, бюджетную видеокарту GeForce GTX 1630. Модель получила крайне скромные характеристики, но позиционировалась как замена достаточно популярной в бюджетных игровых компьютерах GTX 1050 Ti. На деле производительность GTX 1630 оказалась хуже, в среднем на 14%, по данным тестирования Hardware Unboxed.

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Несмотря на наличие у GTX 1630 некоторых преимуществ, таких как более современный медиадекодер с поддержкой форматов VP8 и H.265, при выборе видеокарты только для игр перевес зачастую был на стороне GTX 1050 Ti, но похоже, что производство этой модели остановили вместе с выходом нового варианта. Об этом сообщает ресурс ITHome со ссылкой на китайский форум поставщиков оборудования Boardchannels. По представленной информации, GTX 1050 Ti сняли с производства в июне и ожидается, что оставшиеся запасы видеокарт будут распроданы в этом месяце.

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Модель GTX 1050 Ti была выпущена в 2016 году. В её основе 16-нм графический процессор GP107 на базе архитектуры Pascal, с частотой до 1590 МГц. Основные характеристики: 768 CUDA-ядер и 4 ГБ 128-битной GDDR5 памяти 12 Гбит/с. В свою очередь, GTX 1630 используется 12-нм графический процессор TU117 архитектуры Turing с 512 CUDA-ядрами и максимальной частотой 1785 МГц. Подсистема памяти использует 64-битный интерфейс и чипы GDDR6 12 Гбит/с, общий объём памяти 4 ГБ.