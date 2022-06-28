Модель займёт место в бюджетном сегменте, став более современной заменой GTX 1050 Ti.

NVIDIA официально подтвердила запуск видеокарты GeForce GTX 1630 – бюджетная модель появилась в списке поддерживаемых устройств нового драйвера GeForce Game Ready версии 516.59, о чём сообщает VideoCardz. Характеристики новинки накануне нашли в документации ряда производителей, в основе графический процессор семейства Turing под обозначением TU117-150, он содержит всего лишь 512 CUDA-ядер, но должен работать на более высокой частоте, чем его ближайший собрат GTX 1650. Видеокарты имеют практически идентичную конструкцию печатной платы, охлаждения, уровень TDP.

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NVIDIA также серьёзно урезала подсистему памяти GeForce GTX 1630, 4 ГБ GDDR6 12 Гбит/с и 64 битная шина ограничивают общую пропускную способность до 96 ГБ/с. Это двукратное снижение относительно GTX 1650 (192 ГБ/с) и даже меньше, чем у GTX 1050 Ti (112 ГБ/с). Низкая пропускная способность серьёзно ограничивает возможности видеокарты, особенно в высоких разрешениях. Насколько GTX 1630 пригодна для игр, вероятно, станет известно уже в ближайшее время. Ожидается, что производительность и стоимость модели будут соответствовать таковым у AMD Radeon RX 6400 и Intel Arc A380, т.е. 1000…1100 юаней в Китае или 150 долларов США.