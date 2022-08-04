Серийный образец может получить аналогичный уровень частот.

Образцы трёх процессоров Intel Core 13-го поколения уже прошли масштабное тестирование у китайского блогера ExtremePlayer (кит. EP极致玩家堂) и за несколько последних недель становились темой многих новостей. Несмотря на это, финальные тактовые частоты серийных процессоров остаются неизвестными, особый интерес вызывает пиковое значение при нагрузке на одно-два ядра. Уже понятно, что частотный потенциал процессоров Raptor Lake-S велик, так какой же уровень удастся покорить первым моделям.

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Пока неизвестно, появятся ли серийные модели с частотой до 6,0 ГГц, но инженерный образец Intel Core i9-13900K уже повышает частоту двух производительных P-ядер до 5,8 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Это было продемонстрировано ExtremePlayer в новом видео на примере одноядерного тестирования в Cinebench R23. Автор отметил, что процессор работал на стандартных заводских настройках без ручного разгона.

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Турбо-буст по всем P-ядрам достигал отметки 5,5 ГГц, так же в видео видна многоядерная оценка Cinebench R23, которая составила 37290 баллов — это значение приблизительно совпадает с тем, что сообщалось в предыдущих слухах. Такой результат примерно на 40% выше, чем у Core i9-12900K.