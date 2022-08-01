Осень стала ещё ближе, а с ней и появление новых поколений процессоров и видеокарт. Количество слухов постепенно увеличивается, в случае с NVIDIA инсайдеры говорят, что тестовые платы видеокарт начинают отправляться партнёрам, а это значит, что в ближайшее время может появиться больше подробностей о грядущей линейке GeForce RTX 40. Также близится конференция SIGGRAPH 2022, в которой NVIDIA примет участие, возможно, в рамках этого мероприятия появится первая информация о представителях архитектуры Ada Lovelace, игровых или профессиональных.
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В дополнение ко вчерашней информации инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* уточнил предполагаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, сообщает Wccftech, по прогнозам, модель сможет предложить производительность GeForce RTX 3090 Ti, получив гораздо более высокие лимиты мощности, чем предшественники.
По данным инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti получит полнофункциональный графический процессор AD104 с 7680 ядрами CUDA, а плата, которой приписывают номер PG141-SKU331, будет обладать лимитом мощности 400 Вт. Рабочие частоты ещё неизвестны, но учитывая новый техпроцесс, специалисты ожидают уровни вплоть до 3,0 ГГц. Говоря о подсистеме памяти, ожидается, что GeForce RTX 4070 Ti оснастят 12 ГБ GDDR6X с чипами 21 Гбит/с, с графическим процессором память будет связывать 192-битный интерфейс, а объём кэш-памяти 2-го уровня увеличат до 48 МБ.
- Источник:
- @kopite7kimi в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ