Ожидаются повышенные лимиты мощности.

Осень стала ещё ближе, а с ней и появление новых поколений процессоров и видеокарт. Количество слухов постепенно увеличивается, в случае с NVIDIA инсайдеры говорят, что тестовые платы видеокарт начинают отправляться партнёрам, а это значит, что в ближайшее время может появиться больше подробностей о грядущей линейке GeForce RTX 40. Также близится конференция SIGGRAPH 2022, в которой NVIDIA примет участие, возможно, в рамках этого мероприятия появится первая информация о представителях архитектуры Ada Lovelace, игровых или профессиональных.

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В дополнение ко вчерашней информации инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* уточнил предполагаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, сообщает Wccftech, по прогнозам, модель сможет предложить производительность GeForce RTX 3090 Ti, получив гораздо более высокие лимиты мощности, чем предшественники.

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По данным инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti получит полнофункциональный графический процессор AD104 с 7680 ядрами CUDA, а плата, которой приписывают номер PG141-SKU331, будет обладать лимитом мощности 400 Вт. Рабочие частоты ещё неизвестны, но учитывая новый техпроцесс, специалисты ожидают уровни вплоть до 3,0 ГГц. Говоря о подсистеме памяти, ожидается, что GeForce RTX 4070 Ti оснастят 12 ГБ GDDR6X с чипами 21 Гбит/с, с графическим процессором память будет связывать 192-битный интерфейс, а объём кэш-памяти 2-го уровня увеличат до 48 МБ.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ