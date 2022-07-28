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NVIDIA примет участие в конференции SIGGRAPH 2022, запланировано специальное обращение руководства
Надеемся на анонс какой-нибудь видеокарты следующего поколения.
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Похоже, что о профессиональных и игровых видеокартах NVIDIA следующего поколения пока доступно меньше всего официальной информации. Конкурент тоже не спешит раскрывать все карты, но некоторые особенности будущих видеокарт уже подтвердил официально. Возможно, NVIDIA поделится чем-нибудь интересным с 8 по 11 августа, в эти дни пройдёт конференция по компьютерной графике SIGGRAPH 2022 и NVIDIA примет в ней участие. В рамках конференции запланировано множество выступлений, в том числе, специальное обращение руководства NVIDIA 9 августа, сообщает VideoCardz, основная тема: «Освещая будущее графики». Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) примет участие в конференции.

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Обычно такие мероприятия не ассоциируются с потребительскими игровыми продуктами, хотя почему бы и нет, ведь видеокарты GeForce можно использовать не только для игр, они отлично подходят для решения многих профессиональных задач, но, конечно, профессиональные продукты лучше вписываются в контекст. Так или иначе, информация о будущих ускорителях любого класса ожидается с нетерпением и будет крайне интересна. Как отмечает VideoCardz, в прошлом году на специальном обращении NVIDIA анонсировала графический ускоритель RTX A2000 и ряд программных технологий.

Источник:
NVIDIA
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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