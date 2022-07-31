Продолжение слухов о некоторой совместимости графических процессоров двух поколений.

Инсайдеры ожидают запуск новых видеокарт NVIDIA GeForce осенью, точнее, одной видеокарты – флагманской модели на базе графического процессора AD102. Хотя месяцем ранее прогнозы были оптимистичнее, компании приписывали намерения выпустить до конца года три модели RTX 40, а на выставке CES 2023 в январе представить ещё и четвёртый вариант среднего класса. Что получится в итоге, пока неизвестно, однако со ссылкой на информацию в Twitter* хорошо известного инсайдера @kopite7kimi ресурс VideoCardz сообщает о готовности тестовых плат не только для флагманских моделей RTX 40, но и для бюджетных.

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В итоге, список тестовых плат, которые вскорости могут появиться у партнёров NVIDIA и OEM-производителей, включает следующие предполагаемые видеокарты: RTX 4080 (AD103), RTX 4070 (AD104), RTX 4060 (AD106) и RTX 4050 (AD107). Как отмечает ресурс, модель RTX 3050 для настольных ПК появилась только в январе этого года, вероятно, обновление в этом сегменте произойдёт ещё не скоро.

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Также инсайдер считает, что ноутбуки на базе графического процессора GA107 могут быть обновлены до AD106 или AD107 — это является продолжением многочисленных слухов о совместимости ряда графических процессоров Ampere и Ada по выводам и размерам, было бы интересно посмотреть на такие модификации в будущем.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ