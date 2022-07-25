MediaTek будет использовать передовые технологические процессы Intel Foundry Services.

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Intel и MediaTek объявили о партнёрстве, в рамках которого тайваньский разработчик чипов будет использовать передовые технологические процессы Intel Foundry Services (IFS) для производства микросхем. Это позволит MediaTek диверсифицировать цепочку поставок, оптимизировать её и сделать более устойчивой.

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Как сообщает The Register, в 2021 году MediaTek занимала четвёртое место среди разработчиков чипов без собственных фабрик, опередив AMD, но уступив Broadcom, NVIDIA и Qualcomm. Доход компании составил 17,6 млрд долларов с 61% увеличением от года к году. Издание называет MediaTek первым крупным заказчиком IFS и со ссылкой на информацию представителя Intel отмечает, что первым техпроцессом MediaTek выбрала технологию Intel 16 — она будет использоваться в производстве нескольких чипов для интеллектуальных граничных устройств умного дома, интернета вещей и средств связи.

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Intel 16 является улучшенной версией узла 22FFL (FinFET Low Power), который был оптимизирован для обеспечения высокой производительности при низкой стоимости и энергопотреблении. Технология также отличается простотой, что гарантирует быстрый выход продукции на рынок, пишет Tom's Hardware.