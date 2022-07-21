В начале недели появились первые детали о конфигурации процессора Intel Core i5-13600K, по сравнению с аналогичным вариантом текущего, 12-го поколения, новая модель получит на 4 эффективных ядра больше — новая конфигурация 6P+8E. В совокупности с возросшими частотами это даёт существенное повышение многопоточной производительности, первые тесты CPU-Z и Cinebench R23 показали прирост около 80% и 40% соответственно. Теперь Core i5-13600K оставил след в базе данных Geekbench — подтвердилась конфигурация и существенный прирост производительности.
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Отчёт Geekbench указывает на то, что Intel Core i5-13600K имеет базовую частоту около 3,5 ГГц с повышением до 5,1 ГГц. Общий объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня составляет 32 МБ. У Core i5-12600K базовая частота P-ядер 3,7 ГГц, максимальная — 4,9 ГГц, а суммарный объём кэш-памяти 29,5 МБ. Оценка 13600K в однопоточном тесте составила 2012 баллов, для процессора класса i5 это новое достижение, многопоточная производительность оценивается бенчмарком в 16054 балла.
Обе оценки существенно выше, чем у 12600K, так в обзоре ресурса The FPS Review представитель Alder Lake-S без разгона набрал 1892 и 11690 баллов. В обзоре PCWorld результаты выше, 1916 и 12764 балла, похоже, что это одни из самых высоких результатов, но 13600K всё равно быстрее, примерно на 5% и 26% соответственно.
- Источник:
- Geekbench
- @BenchLeaks в Twitter (заблокирован в РФ)