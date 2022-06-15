Заявив при этом о 25% преимуществе над конкурентом по соотношению быстродействие/цена.

Первые настольные дискретные видеокарты Intel официально выходят на китайский рынок. Как и планировалось, сначала появятся решения начального класса Arc A серии 3 и первая модель этой категории — A380. Её недавно заметили в составе готовых компьютеров MSI, а китайская компания GUNNIR уже представила нестандартный вариант. Кроме MSI и GUNNIR в Китае видеокарты и готовые ПК на их основе в этом месяце ожидаются от Acer, ASUS, Gigabyte и HP. В течение лета новинки должны появиться и на других рынках.

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Основные стандартные спецификации Intel Arc A380 включают графический процессор ACM-G11, в котором есть 1024 блока исполнения шейдерных инструкций, работает он на частоте от 2000 МГц. Подсистема памяти представлена чипами памяти GDDR6 16 Гбит/с с общим объёмом 6 ГБ и шиной 96-бит. Полные спецификации опубликованы на сайте Intel.

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Ориентируясь на такие игры, как League of Legends, Moonlight Blade, Naraka: Bladepoint и PUBG: Battlegrounds, компания заявляет, что Arc A380 обеспечит плавный игровой процесс в разрешении 1080p с кадровой частотой 60 FPS и более. Среди преимуществ отмечается поддержка DirectX 12 Ultimate, аппаратное ускорение кодирования AV1, фирменная технология масштабирования Intel XeSS с механизмами ускорения за счёт искусственного интеллекта, а также ряд других технологий, которые уже неоднократно упоминались ранее. А вот что не упоминалось, так это рекомендованная цена и теперь она стала известна — 1030 юаней с учётом налогов. В переводе на доллары США это 155 USD по текущему курсу и это меньше рекомендованных 159 USD для AMD Radeon RX 6400. При этом Intel заявляет, что её решение обеспечивает до 25% более высокую производительность на 1 юань.