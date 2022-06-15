Новинка получила систему охлаждения с двумя вентиляторами и заводской разгон.

В Китае анонсировали первую нестандартную дискретную видеокарту Intel Arc Alchemist для настольных ПК. Это модель начального уровня A380 от компании GUNNIR, полное её название GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC и последняя аббревиатура явно указывает на наличие заводского разгона.

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С новинкой познакомился китайский ресурс EXPreview, в системе охлаждения используется большой цельный алюминиевый радиатор, судя по всему, он задействован в отводе тепла не только от графического процессора, но и от чипов памяти с подсистемой питания, а для лучшего распределения тепла используется тепловая трубка. Установлено два вентилятора. Конструкция занимает два слота расширения и, в целом, во многом схожа с другими решениями этого сегмента. Кожух системы охлаждения прост, но выделяется несколькими элементами, в частности, наличием светящегося логотипа. Для вывода изображения есть четыре разъёма: три DisplayPort и один HDMI 2.0.

В основе видеокарты графический процессор ACM-G11 со всеми активными ядрами Xe — всего их 8 штук, а количество шейдерных процессоров — 1024. GUNNIR указывает максимальную частоту графического процессора 2450 МГц и это существенно выше, чем значение 2000 МГц в стандартной спецификации Intel, но есть нюанс. Intel ранее объяснила, что указывает минимальную, гарантированную частоту работы. Реальные рабочие частоты можно будет узнать только на практике, поэтому сейчас сложно сказать, как эти значения будут коррелировать между собой. Видеокарта оснащается 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битной шиной и чипами 15,5 Гбит/с — общая пропускная способность 186 ГБ/с. Заявлено энергопотребление 92 Вт, дополнительное питание реализовано через 8-контактный разъём.

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Кроме презентации фирменного варианта A380, компания GUNNIR анонсировала флагманскую видеокарту A770. По сильно размытому изображению на тизере можно лишь сказать, что она будет гораздо крупнее и получит систему охлаждения с тремя вентиляторами.