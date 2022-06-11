Intel начала поставки настольных дискретных видеокарт Arc Alchemist своим OEM-партнёрам в Китае, на торговой площадке JD.com заметили первую настольную видеокарту Arc A380 в составе готовой игровой системы от компании MSI, сообщает VideoCardz. Пока не уточняется стоимость и сроки доставки, зато есть некоторые технические характеристики графического ускорителя.
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По предоставленной продавцом информации, настольная версия Intel Arc A380 оснащается 6 ГБ памяти GDDR6 и это указывает на то, что модель получит 96-битную шину в отличие от своих мобильных аналогов. Также это значительное преимущество относительно предполагаемых конкурирующих решений AMD – Radeon RX 6400 и RX 6500 XT. К сожалению, более детальной информации о видеокарте нет, предполагается, что в её основе должен лежать графический процессор ACM-G11, предлагающий 8 ядер Xe и 1024 блока для выполнения шейдерных инструкций.
Настольный ПК доступен в различных конфигурациях, в том числе, предлагаются различные процессоры от Intel Core i3-12100F до i7-12700KF.Используются блоки питания мощностью 550…650 Вт, что намекает и на невысокое энергопотребление видеокарты. Производитель приводит базовую информацию о производительности в ряде киберспортивных игр, популярных в регионе, при разрешении 1080p стоит ожидать от 85 до 200 кадров в секунду, так около 200 FPS заявлено для League of Legends, около 100 FPS для Overwatch и около 94 FPS для китайского аналога PUBG.
- Источник:
- JD.com
- VideoCardz