Модели предложат сочетание Zen 2 и RDNA 2 архитектур.

AMD анонсировала на Computex 2022 семейство недорогих APU Mendocino с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2, но не уточнила, какими продуктами оно будет представлено. Позже в сети заметили следы пока невыпущенного процессора AMD Athlon Gold 7220U, вероятно, модель имеет отношение к новому семейству. Похоже, что процессорами Athlon семейство не ограничится — в UserBenchmark появился процессор AMD Ryzen 3 7320U и есть все основания полагать, что он тоже является членом семейства Mendocino.

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Информация в базе данных указывает на то, что AMD Ryzen 3 7320U использует сокет FT6 и имеет 4-ядерную конфигурацию, сообщает VideoCardz. Сокет FT6 уже приписывали Mendocino в прошлых слухах. Модель работает на базовой частоте 2,4 ГГц с возможностью повышения до 4,1 ГГц, вряд ли в семействе появятся модели с гораздо более высокими частотами, учитывая тот факт, что Mendocino нацелен на рынок с низким энергопотреблением. К слову, одной из причин выбора архитектуры Zen 2 стало то, что это последняя архитектура, в которой комплексы CCX предлагают 4 ядра.

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Что касается графики, ранее сообщалось, что интегрированное ядро, скорее всего, будет иметь до двух вычислительных блоков Compute Unit (CU). Идентификатор устройства 1002-0123 не соответствует ни одному известному интегрированному графическому процессору — Ryzen 3 7320U совершенно новая модель.