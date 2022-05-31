После выступления AMD на Computex 2022 наряду с процессорами Ryzen 7000 и новой платформой AM5 активно обсуждается анонс нового семейства APU под названием Mendocino. Характеристики семейства остались в секрете, всё что известно, это 6-нм техпроцесс, сочетание архитектур Zen 2 и RDNA 2, до 4 процессорных ядер (8 потоков), а также предназначение — недорогие ноутбуки. Накануне появилось название первой предполагаемой модели в семействе Mendocino: AMD Athlon Gold 7220U with Radeon Graphics, — пишет ComputerBase со ссылкой на сообщение в Twitter (заблокирован в РФ) довольно известного сборщика информации @TUM_APISAK.
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Известные и предполагаемые характеристики APU Mendocino:
- 6-нм техпроцесс
- до 4 процессорных ядер Zen 2 (8 потоков)
- кэш-память L2 до 4 МБ
- интегрированная графика RDNA 2, 1×WGP=2×CU=128×SP
- кэш графического процессора до 128 КБ
- 2×32-битных канала LPDDR5
- 4 линии PCIe Gen 3.0
Сейчас производителям недорогих ноутбуков доступны APU AMD семейства Dali, в котором присутствуют различные модели APU на базе 14-нм техпроцесса, самые производительные предлагают 2 ядра Zen первого поколения и интегрированную графику Vega 3 — решения уже устарели. И здесь становится понятно, что Mendocino является идеальным преемником Dali. Процессорная часть новых решений будет гораздо производительнее, что касается графики, по слухам, новые APU предложат один вычислительный блок WGP с парой CU и 128 потоковыми процессорами, которые должны быть такими же быстрыми, как 192 в старом решении Vega 3. Большое преимущество интегрированной графики заключается в новом медиа движке, который, в том числе, поддерживает декодирование AV1.
- Источник:
- ComputerBase