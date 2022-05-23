APU Mendocino напоминает чип, используемый в Steam Deck.

На выставке Computex 2022 компания AMD анонсировала новое семейство APU Mendocino для ноутбуков начального и среднего класса. Новинки удивили сочетанием архитектур, процессорная часть предлагает 4 ядра Zen 2 и 8 потоков, а интегрированная графика основана на RDNA 2. При этом APU изготавливаются по 6-нм техпроцессу, они очень компактные и эффективные, что позволит новым ноутбукам работать более 10 часов от батареи.



Источник: Вице-президент и руководитель подразделения OEM продуктов AMD Джейсон Банта (англ. Jason Banta) рассказывает о новых APU MendocinoИсточник: AMD at Computex 2022, YouTube

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Всё это напоминает APU, используемый в портативном игровом компьютере Steam Deck, правда для сравнения пока не хватает конфигурации интегрированной графики. Если графика Mendocino не уступает по количеству блоков варианту, используемому в Steam Deck, то ноутбучные чипы наверняка будут иметь преимущество в производительности за счёт менее жёстких ограничений в энергопотреблении и охлаждении.

Ориентировочная стоимость ноутбуков с новыми APU Mendocino лежит в диапазоне 399…699 долларов США, первые модели ожидаются на рынке в четвёртом квартале этого года и Lenovo Ideapad 1 — одна из новых моделей.

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