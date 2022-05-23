Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 7000 получат до 16 ядер и максимальные частоты выше 5,0 ГГц, для плат готовят три чипсета
AMD раскрыла подробности о новинках на выставке Computex 2022.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

Представители компании AMD раскрыли все основные подробности о платформе AMD AM5 и процессорах следующего поколения AMD Ryzen 7000 во время выставки Computex 2022. Глава компании Лиза Су (англ. Lisa Su) продемонстрировала флагманский процессор без тепло-распределительной крышки, модель объединяет на одной подложке три кристалла: два кристалла с ядрами Zen 4 (CCD) выполнены по технологии 5-нм, ещё один кристалл ввода-вывода (IOD) выполнен по технологии 6-нм. IOD обеспечивает поддержку двухканальной DDR5 и 24 линий PCIe 5.0, а также в него встроено графическое ядро на базе архитектуры RDNA 2 с поддержкой вывода изображения на 4 дисплея. Вопреки последним слухам, процессоры предложат до 16 ядер включительно.

Источник: AMDи TechPowerUp

реклама

К ключевым изменениям и преимуществам новой платформы компания относит:

  • Двукратное увеличение кэш-памяти 2-го уровня на ядро: с 512 КБ до 1 МБ
  • Прирост одноядерной производительности более чем на 15%
  • Максимальные тактовые частоты выше 5 ГГц
  • Расширенный набор инструкций для ускорения обработки задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ)

Во время мероприятия компания снова продемонстрировала небольшой отрывок игрового процесса Ghostwire Tokyo на предсерийном образце 16-ядерного процессора AMD Ryzen 7000, ключевым моментом демонстрации являлось пиковое значение частот — процессор работал в диапазоне 5,3…5,52 ГГц. Что касается рабочих задач, сравнение с Intel Core i9-12900K в Blender показало 31% преимущество AMD в скорости рендеринга.

В Ghostwire Tokyo максимальная частота AMD Ryzen 7000 превысила 5,5 ГГц.
Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

Подробнее о новой платформе AMD AM5 рассказал Дэвид Макафи (англ. David McAfee), вице-президент и руководитель подразделения настольных ПК. Как уже стало известно ранее, в новой платформе будет использоваться сокет LGA1718, совместимость с системами охлаждения AM4 сохранится. Платформа поддерживает процессоры с TDP до 170 Вт и предлагает новую схему питания SVI3. Кроме озвученной ранее поддержки 24 линий PCIe 5.0, платформа позволит реализовать до 14 USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C, предложит до 4 видеовыходов для встроенной графики HDMI 2.1 и DP 2.0, обеспечит поддержку Wi-Fi 6E.

Три чипсета для новой платформы AMD AM5.
Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

На данный момент компания готовит три чипсета:

  • X670E Extreme предложит лучшие возможности экстремального разгона и лучшие возможности расширения с полной поддержкой PCIe 5.0 для двух графических слотов и одного слота для подключения твердотельных накопителей
  • X670 предложит достаточные для энтузиастов возможности разгона, обеспечит поддержку PCIe 5.0 для устройств хранения и опциональную поддержку для графического слота
  • B650 будет лучшим выбором для большинства пользователей, он предложит оптимальное соотношение цены и возможностей с поддержкой PCIe 5.0 для накопителей

Компания работает с ведущими производителями материнских плат, контроллеров твердотельных накопителей и флэш-памяти для полной совместимости платформы с новыми накопителями 5-го поколения, ожидая увеличение скорости последовательного чтения новых продуктов более чем на 60%.

Новая настольная платформа ожидается этой осенью.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Источник:
AMD at Computex 2022, YouTube
AMD
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen #amd am5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
126
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
32
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
49
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
2
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
28
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
47
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
23
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
12
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
9
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
26
Редакцию TikTok в Москве обворовали на 2 млн рублей без взлома замков
4

Популярные статьи

Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
51
ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
62
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
49
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
24
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
10
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:38
Что за дурацкая привычка думать, что всё что производится должно утекать за границу? Внутри страны всё в рублях торгуется. Из-за укрепления рубля внутри страны выгодно не продолжать вкладывать его в с...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
quid irrumabo
11:38
Не раньше сентября там вроде бы, не?
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
Леди Яга
11:38
При оплате газа или нефти буржуи переводят газпромбанку (или какому-то другому российскому банку) свои фантики, которые меняются через биржу на рубли. Ни каких выдуманных тобой покупок у третьих стран...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
ivankrolikov
11:37
"Говно" пишется через "О".
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
Александр Железняк
11:36
Какого еще курса ожидать от потребительски-сырьевой страны кроме как рисованного? Царь все что может это помахать ядерной "дубинкой" перед носом пиндосов и свалить в свой бункер во дворце в Геленджике...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
quid irrumabo
11:35
Не говорится о 15% в однопоточных приложениях. Речь о 15% в однопоточных вычислениях. Немецкий hardwareluxx назвало это IPC-ом, состоящим из повышения ipc за счёт новой архитектуры + повышения тактов...
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
Александр Железняк
11:34
Рубль укрепляется, экономика по словам кремлеботов стремительно растет, а пенсам индексацию все никак сделать не могут. В очередной раз через йух кинули работающих пенсов. Что-то здесь не так...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Зю
11:34
Потому что Белоруссия нищая на экспорт страна. И её рубль девальвируется даже к российскому.
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Sheshenbek
11:31
Ошибся. Я имел в виду в триллионах.
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
Александр Железняк
11:31
Готовят нежданчик интелу, чтобы добить его еще тепленький трупик...))
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем