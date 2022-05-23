AMD раскрыла подробности о новинках на выставке Computex 2022.

Представители компании AMD раскрыли все основные подробности о платформе AMD AM5 и процессорах следующего поколения AMD Ryzen 7000 во время выставки Computex 2022. Глава компании Лиза Су (англ. Lisa Su) продемонстрировала флагманский процессор без тепло-распределительной крышки, модель объединяет на одной подложке три кристалла: два кристалла с ядрами Zen 4 (CCD) выполнены по технологии 5-нм, ещё один кристалл ввода-вывода (IOD) выполнен по технологии 6-нм. IOD обеспечивает поддержку двухканальной DDR5 и 24 линий PCIe 5.0, а также в него встроено графическое ядро на базе архитектуры RDNA 2 с поддержкой вывода изображения на 4 дисплея. Вопреки последним слухам, процессоры предложат до 16 ядер включительно.

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К ключевым изменениям и преимуществам новой платформы компания относит:

Двукратное увеличение кэш-памяти 2-го уровня на ядро: с 512 КБ до 1 МБ

Прирост одноядерной производительности более чем на 15%

Максимальные тактовые частоты выше 5 ГГц

Расширенный набор инструкций для ускорения обработки задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ)

Во время мероприятия компания снова продемонстрировала небольшой отрывок игрового процесса Ghostwire Tokyo на предсерийном образце 16-ядерного процессора AMD Ryzen 7000, ключевым моментом демонстрации являлось пиковое значение частот — процессор работал в диапазоне 5,3…5,52 ГГц. Что касается рабочих задач, сравнение с Intel Core i9-12900K в Blender показало 31% преимущество AMD в скорости рендеринга.



Источник: В Ghostwire Tokyo максимальная частота AMD Ryzen 7000 превысила 5,5 ГГц.Источник: AMD at Computex 2022, YouTube

Подробнее о новой платформе AMD AM5 рассказал Дэвид Макафи (англ. David McAfee), вице-президент и руководитель подразделения настольных ПК. Как уже стало известно ранее, в новой платформе будет использоваться сокет LGA1718, совместимость с системами охлаждения AM4 сохранится. Платформа поддерживает процессоры с TDP до 170 Вт и предлагает новую схему питания SVI3. Кроме озвученной ранее поддержки 24 линий PCIe 5.0, платформа позволит реализовать до 14 USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C, предложит до 4 видеовыходов для встроенной графики HDMI 2.1 и DP 2.0, обеспечит поддержку Wi-Fi 6E.

На данный момент компания готовит три чипсета:

X670E Extreme предложит лучшие возможности экстремального разгона и лучшие возможности расширения с полной поддержкой PCIe 5.0 для двух графических слотов и одного слота для подключения твердотельных накопителей

X670 предложит достаточные для энтузиастов возможности разгона, обеспечит поддержку PCIe 5.0 для устройств хранения и опциональную поддержку для графического слота

B650 будет лучшим выбором для большинства пользователей, он предложит оптимальное соотношение цены и возможностей с поддержкой PCIe 5.0 для накопителей

Компания работает с ведущими производителями материнских плат, контроллеров твердотельных накопителей и флэш-памяти для полной совместимости платформы с новыми накопителями 5-го поколения, ожидая увеличение скорости последовательного чтения новых продуктов более чем на 60%.

Новая настольная платформа ожидается этой осенью.

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