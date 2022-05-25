Доклад AMD на Computex 2022 расширил представление о будущей платформе AMD AM5 и процессорах AMD Ryzen 7000 (Raphael), но ещё многое остаётся в секрете. На подкасте The Full Nerd издания PCWorld руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) не углублялся в технические детали, объясняя, что пока не может разглашать информацию, поэтому вопросы о новых ИИ-инструкциях, количестве микросхем в чипсете и других особенностях остались без конкретного ответа. Но всё же журналистам и зрителям удалось вытянуть некоторые интересные данные.
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Как известно, в процессорах на базе архитектуры Zen появилась шина Infinity Fabric, соединяющая чиплеты с ядрами между собой и внешними контроллерами. Infinity Fabric может работать в разных режимах, оптимальным является синхронный 1:1, когда шина и контроллер памяти работают на одной частоте. Эта частота повышалась с каждым новым поколением процессоров Ryzen и на данный момент для удачных моделей может достигать 2000 МГц, позволяя памяти работать в режиме DDR4-4000.
AMD Ryzen 7000 поддерживают DDR5, частоты которой намного выше, в каком режиме теперь будет работать Infinity Fabric? Есть несколько слухов: первый, что «из коробки» процессоры смогут работать с DDR5-5200 или DDR5-5600, и второй, что контроллер памяти якобы не сможет работать с DDR5 в режиме 1:1, что увеличит задержки. Последний слух опроверг Роберт Хэллок, коротко ответив «Да» (1:07:38) на вопрос зрителя «…будет ли Infinity Fabric по-прежнему способна работать в соотношении 1:1 со скоростью памяти». Однако специалист не уточнил, на каких частотах.
- Источник:
- PCWorld The Full Nerd, YouTube