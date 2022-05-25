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Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
Неужели частоты превысят 2400 МГц?
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Доклад AMD на Computex 2022 расширил представление о будущей платформе AMD AM5 и процессорах AMD Ryzen 7000 (Raphael), но ещё многое остаётся в секрете. На подкасте The Full Nerd издания PCWorld руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) не углублялся в технические детали, объясняя, что пока не может разглашать информацию, поэтому вопросы о новых ИИ-инструкциях, количестве микросхем в чипсете и других особенностях остались без конкретного ответа. Но всё же журналистам и зрителям удалось вытянуть некоторые интересные данные.

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Как известно, в процессорах на базе архитектуры Zen появилась шина Infinity Fabric, соединяющая чиплеты с ядрами между собой и внешними контроллерами. Infinity Fabric может работать в разных режимах, оптимальным является синхронный 1:1, когда шина и контроллер памяти работают на одной частоте. Эта частота повышалась с каждым новым поколением процессоров Ryzen и на данный момент для удачных моделей может достигать 2000 МГц, позволяя памяти работать в режиме DDR4-4000.

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AMD Ryzen 7000 поддерживают DDR5, частоты которой намного выше, в каком режиме теперь будет работать Infinity Fabric? Есть несколько слухов: первый, что «из коробки» процессоры смогут работать с DDR5-5200 или DDR5-5600, и второй, что контроллер памяти якобы не сможет работать с DDR5 в режиме 1:1, что увеличит задержки. Последний слух опроверг Роберт Хэллок, коротко ответив «Да» (1:07:38) на вопрос зрителя «…будет ли Infinity Fabric по-прежнему способна работать в соотношении 1:1 со скоростью памяти». Однако специалист не уточнил, на каких частотах.

Источник:
PCWorld The Full Nerd, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen #amd ryzen 7000
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&lt;TopUpdate&gt;
09:39
Вообще-то в Sezanne и Renoire частоту памяти можно догнать до 4400 и даже чуть выше. А это 2200мгц для инфинити фабрик. Я немного далек от того как устроена DDR5, но если не ошибаюсь та же DDR5 6000...
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
warmuza
09:39
это же для едиков шмотки
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Pavelshakh
09:37
Так у тебя всё не имеет пользы. Есть огромное количество людей, кому нужна местная гарантия. Про али будет отдельно. Такими эпитетами только ждать статьи зелота и сумасшедшего чимбала? Я хоть немного...
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