Но делитель частоты шины Infinity Fabric может быть довольно большим.

AMD недавно снова подогрела интерес к будущим процессорам Ryzen 7000 (Raphael) для платформы AM5, говоря о невероятных возможностях настройки и разгона памяти, но представители компании пока не спешат делиться подробной информацией. Ранее появились слухи, что компания готовит свой аналог Intel XMP, сначала предполагалось, что он получит название RAMP, потом появились слухи о смене названия на EXPO. А недавно в сети обнаружили информацию от производителя памяти Apacer, где процессорам Ryzen 7000 (Raphael) приписывалась поддержка DDR5-5200 «из коробки». Теперь же есть предположения, что к моменту запуска новой линейки AMD внедрит поддержку ещё более быстрой памяти, пишет Wccftech.

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Ресурс ссылается на сообщение блогера и технического энтузиаста Yuko Yoshida, в котором он пишет о подготовке компанией AMD процессоров Raphael и модификации с 3D-кэшем Raphael-X. И те, и другие якобы обеспечат поддержку DDR5-5600 по умолчанию. При этом шина Infinity Fabric будет работать на частоте 1600…1800 МГц с делителем 1:3. Также пользователь предоставил некоторую информацию о процессорах Dragon Range, о семействе стало известно вчера, с этими процессорами AMD будет добиваться лидерства в сегменте производительных ноутбуков, они могут являться адаптацией Raphael в BGA-корпусе FCBGA-FL1.