Это более высокая скорость, чем у текущей линейки процессоров Intel Alder Lake.

Новая платформа AMD AM5 будет поддерживать оперативную память нового поколения DDR5, есть даже предположения, что это будет единственный вариант, по слухам, в контроллер памяти новых процессоров не внедрили возможность работы с DDR4. Компания официально не уточнила, какие скорости DDR5 процессоры Ryzen 7000 будут поддерживать «из коробки», но эту информацию обнаружили в публикации на сайте компании Apacer. Производитель оперативной памяти и устройств хранения сообщил, что семейство процессоров Raphael по умолчанию будет поддерживать память DDR5-5200, передаёт VideoCardz, отмечая, что это на 400 МГц выше, чем на платформе Intel Alder Lake.

реклама

Это только стандартное значение без уточнения режима работы контроллера и типа памяти, также неизвестно, какого уровня удастся достичь при разгоне, здесь AMD и инсайдеры обещают какие-то существенные изменения, например, недавно появилась информация о технологии EXPO, которая может быть предназначена для создания оптимизированных под платформу AM5 и процессоры Ryzen 7000 профилей памяти.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Поддержка DDR4 процессорами Ryzen 7000 не упоминается в таблице Apacer. Это косвенно может подтверждать слухи об отсутствии на платформе AM5 продуктов, поддерживающих старый стандарт памяти. Также информация в таблице указывает на то, что контроллер памяти настольных процессоров будет двухканальным, а запуск серии запланирован на второе полугодие 2022 года.