Ноутбук построен по концепции AMD Advantage на лучших мобильных компонентах AMD, и предлагает много интересного для игроков и стримеров, есть даже встроенная док-панель от Elgato.

Corsair готовит свой первый ноутбук, модель получила название Voyager a1600 и построена по концепции AMD Advantage Design Framework с самыми современными компонентами AMD, оптимизированными для наилучшей производительности и эффективности. Позиционируется ноутбук как полноценная мобильная платформа для игр, проведения игровых трансляций и создания контента. Для решения этих и других тяжёлых задач Corsair предлагает две конфигурации, они отличаются объёмом оперативной и постоянной памяти, а также процессорами: на выбор Ryzen 7 6800HS или Ryzen 9 6900HS. Обе конфигурации предлагают дискретную видеокарту Radeon RX 6800M, тонкий корпус и 16-дюймовый IPS-дисплей 2560×1600, 240 Гц.

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Основные характеристики перечислены в таблице, в числе интересных особенностей наличие встроенной панели быстрого доступа для стримеров от компании Elgato. Также стримеров должна заинтересовать качественная веб-камера, снимающая в разрешении 1080p, и массив из 4 микрофонов с функцией шумоподавления. Стоит отметить клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой и низкопрофильными переключателями CHERRY MX, а также возможности подключения внешних устройств — ноутбук предлагает два порта USB 4.0 с поддержкой Thunderbolt 3 и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C.

Corsair Voyager a1600 отметился в сегодняшнем докладе компании AMD на Computex 2022, где упоминалась его полная совместимость со всем стеком Smart-технологий компании, в том числе Smart Access Memory и новой Smart Access Storage. На данный момент заявлена стоимость конфигураций около 2700 и 3000 долларов США.

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