На выставке Computex 2022 главный архитектор игровых решений Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) подтвердил разработку новой Smart-технологии. У компании уже есть впечатляющий набор: SmartAccess Memory (SAM), SmartAccess Graphics, SmartShift и SmartShift Eco, которые повышают производительность и эффективность настольных ПК и ноутбуков. К ним вскорости присоединится SmartAccess Storage — технология будет основана на уже хорошо известной многим Microsoft DirectStorage и ускорит загрузку игр.
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Как отметил специалист, традиционная схема предполагает участие центрального процессора в распаковке игровых данных и их перемещении, что увеличивает задержку и требует немалых ресурсов процессора. Подход меняется с SmartAccess Storage, который будет опираться не только на Microsoft DirectStorage, но и технологию SAM, открывающей процессору доступ ко всей памяти графического ускорителя. Распаковка игровых данных будет перенаправлена на графический процессор, что ускорит загрузку игровых уровней и текстур. Дополнительные сведения о технологии появятся позже, точные сроки выхода не названы, однако полная поддержка всех Smart-технологий ожидается в игровом ноутбуке Corsair Voyager, а он должен появиться в продаже эти летом.
- Источник:
- AMD at Computex 2022, YouTube