Во вторник AMD успела представить новые видеокарты, рассказать о приросте производительности в новых драйверах и об играх с поддержкой FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 2.0 — новой фирменной технологии масштабирования, которая, в отличие от первоначальной реализации FSR, построена на принципах временного масштабирования. При этом FSR 2.0 не требует специальных ядер как конкурирующая технология NVIDIA DLSS, использующая искусственный интеллект (ИИ) и тензорные ядра, ускорящие его работу.
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Официальный запуск FSR 2.0 запланирован на сегодня, первой игрой с поддержкой технологии станет Deathloop и пока многие ждут обновления, ресурс TechPowerUP уже опубликовал первый обзор технологии с большим количеством сравнений. Комментарий рецензента таков: «AMD добилась немыслимого — новый FidelityFX Super Resolution FSR 2.0 выглядит потрясающе, так же хорошо, как DLSS 2.0, фактически DLSS 2.3 (в Deathloop). Иногда даже немного лучше, иногда немного хуже, но в целом это огромная победа для AMD».
Этот вывод справедлив для работы технологии в режиме «Качество», в режиме «Производительность» дела обстоят несколько иначе, здесь DLSS выглядит немного лучше, скорее всего, ИИ помогает в масштабировании изображения из низкого входного разрешения с небольшим количеством пикселей. Но нужно учитывать, что DLSS присутсвует на рынке уже долгое время и хорошо оптимизирован, а FSR 2.0 можно считать свежей разработкой компании AMD. Конечно, стоит дождаться большего количества обзоров, но уже сейчас понятно, что FSR 2.0 является существенным обновлением относительно первой версии технологии.
Предварительный список поддерживаемых видеокарт и некоторые подробности о масштабировании рассматривались ранее, с работой технологии можно подробно ознакомиться на портале GPUOpen.
- Источник:
- TechPowerUp
- VideoCardz