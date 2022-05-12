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«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
Качество масштабирования сравнимо с технологией конкурента, но при этом не нужны специальные ядра для ускорения.
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Во вторник AMD успела представить новые видеокарты, рассказать о приросте производительности в новых драйверах и об играх с поддержкой FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 2.0 — новой фирменной технологии масштабирования, которая, в отличие от первоначальной реализации FSR, построена на принципах временного масштабирования. При этом FSR 2.0 не требует специальных ядер как конкурирующая технология NVIDIA DLSS, использующая искусственный интеллект (ИИ) и тензорные ядра, ускорящие его работу.

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Официальный запуск FSR 2.0 запланирован на сегодня, первой игрой с поддержкой технологии станет Deathloop и пока многие ждут обновления, ресурс TechPowerUP уже опубликовал первый обзор технологии с большим количеством сравнений. Комментарий рецензента таков: «AMD добилась немыслимого — новый FidelityFX Super Resolution FSR 2.0 выглядит потрясающе, так же хорошо, как DLSS 2.0, фактически DLSS 2.3 (в Deathloop). Иногда даже немного лучше, иногда немного хуже, но в целом это огромная победа для AMD».


Этот вывод справедлив для работы технологии в режиме «Качество», в режиме «Производительность» дела обстоят несколько иначе, здесь DLSS выглядит немного лучше, скорее всего, ИИ помогает в масштабировании изображения из низкого входного разрешения с небольшим количеством пикселей. Но нужно учитывать, что DLSS присутсвует на рынке уже долгое время и хорошо оптимизирован, а FSR 2.0 можно считать свежей разработкой компании AMD. Конечно, стоит дождаться большего количества обзоров, но уже сейчас понятно, что FSR 2.0 является существенным обновлением относительно первой версии технологии.

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Предварительный список поддерживаемых видеокарт и некоторые подробности о масштабировании рассматривались ранее, с работой технологии можно подробно ознакомиться на портале GPUOpen.

Источник:
TechPowerUp
VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd fsr
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