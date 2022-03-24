На портале GPUOpen появились новые подробности о работе обновлённой технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, компания опубликовала первоначальный список поддерживаемых графических процессоров, режимы работы технологии и некоторые другие детали.
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Требования FSR 2.0 к производительности стали выше, технология по-прежнему поддерживает видеокарты из не самых современных серий, но только производительные, среднего сегмента и выше. Например, для целевого разрешения масштабирования 1080p рекомендуется NVIDIA GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590. Разработчики игр для Xbox также получат доступ к технологии. Пользователям доступны четыре уровня качества от Ultra Performance до Quality. В первом случае технология может увеличить размер изображения в 9 раз — из разрешения 640×360 сделать 1080p.
Что касается временных затрат на интеграцию FSR 2.0 в игры, компания считает, что для проектов, где уже реализована поддержка конкурирующей технологии NVIDIA DLSS 2.x, потребуется до 3 дней, специальный плагин для движка Unreal Engine также сократит время на интеграцию. Интеграция потребует 4 недели и более, если в игре нет встроенной поддержки раздельных разрешений для рендеринга и вывода на дисплей, а также нет возможности отслеживания векторов движения. Если же такие возможности есть, то потребуется около 2 недель, в зависимости от поддержки игрой сглаживания TAA.
Также компания кратко рассказывает о воздействии на производительность и приводит дополнительные сравнения, можно скачать 150 МБ снимков в высоком качестве.
- Источник:
- VideoCardz
- GPUOpen
- AMD Community