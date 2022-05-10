Три новинки в серии видеокарт Radeon RX 6000 официально представлены компанией AMD. Во главе Radeon RX 6950 XT и компания позиционирует эту модель не просто как нового флагмана линейки, а как «самую мощную видеокарту в мире» для игр в 4K разрешении при максимальных настройках графики, её рекомендованная стоимость 1099 долларов США.
реклама
Также к линейке присоединяются два варианта попроще, для игр в разрешении 1440p компания выпускает Radeon RX 6750 XT стоимостью 549 долларов, а для 1080p — Radeon RX 6650 XT стоимостью 399 долларов. Все три модели доступны с сегодняшнего дня, также компания форсирует интерес покупателей новыми предложениями Raise the Game Bundle с бесплатными играми.
На обновлении модельного ряда видеокарт AMD не остановилась и рассказала про игры с поддержкой масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 2.0. Первой такой игрой станет Deathloop, нужное обновление самой игры запланировано на 12 мая. В ближайшие месяцы поддержка должна появиться в куда большем количестве проектов, известны планы по обновлению следующих игр:
- Asterigos
- Delysium
- EVE Online
- Farming Simulator 22
- Forspoken
- Grounded
- Microsoft Flight Simulator
- NiShuiHan
- Perfect World Remake
- Swordsman Remake
- Unknown 9: Awakening
Далее по списку выпуск нового набора программного обеспечения AMD Software: Adrenalin Edition версии 22.5.1 и предварительной версии драйвера AMD Software Preview за май 2022 года, о последнем компания подробнее рассказала отдельно на форуме сообщества, вот ключевые изменения:
- Обновление технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR) до версии 1.1 с новой настройкой резкости
- Улучшения производительности в играх, использующих DirextX 11, в среднем до 10%
- Улучшения SAM, прирост производительности до 12%
- Обновлён инструмент отчётов об ошибках
- Источник:
- AMD
- AMD Community
- AnandTech