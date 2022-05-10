В драйвере готовят существенные улучшения производительности.

Три новинки в серии видеокарт Radeon RX 6000 официально представлены компанией AMD. Во главе Radeon RX 6950 XT и компания позиционирует эту модель не просто как нового флагмана линейки, а как «самую мощную видеокарту в мире» для игр в 4K разрешении при максимальных настройках графики, её рекомендованная стоимость 1099 долларов США.

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Также к линейке присоединяются два варианта попроще, для игр в разрешении 1440p компания выпускает Radeon RX 6750 XT стоимостью 549 долларов, а для 1080p — Radeon RX 6650 XT стоимостью 399 долларов. Все три модели доступны с сегодняшнего дня, также компания форсирует интерес покупателей новыми предложениями Raise the Game Bundle с бесплатными играми.

Сравнение некоторых основных характеристик. Источник: AnandTech

На обновлении модельного ряда видеокарт AMD не остановилась и рассказала про игры с поддержкой масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 2.0. Первой такой игрой станет Deathloop, нужное обновление самой игры запланировано на 12 мая. В ближайшие месяцы поддержка должна появиться в куда большем количестве проектов, известны планы по обновлению следующих игр:

Asterigos

Delysium

EVE Online

Farming Simulator 22

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening





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Далее по списку выпуск нового набора программного обеспечения AMD Software: Adrenalin Edition версии 22.5.1 и предварительной версии драйвера AMD Software Preview за май 2022 года, о последнем компания подробнее рассказала отдельно на форуме сообщества, вот ключевые изменения:

Обновление технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR) до версии 1.1 с новой настройкой резкости

Улучшения производительности в играх, использующих DirextX 11, в среднем до 10%

Улучшения SAM, прирост производительности до 12%

Обновлён инструмент отчётов об ошибках

Прирост производительности в AMD Software Preview