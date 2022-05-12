Это огромный шаг навстречу сообществу разработчиков.

NVIDIA накануне сделала огромный шаг навстречу сообществу разработчиков приложений с открытым исходным кодом, открыв исходный код драйвера ядра Linux для своих графических ускорителей. Первый драйвер с открытым исходным кодом уже выпущен, это версия R515 (515.43.04), код опубликован в репозитории на GitHub под двойной лицензией GPL/MIT, также в репозитории компания размещает готовые сборки.

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В открытом драйвере реализована поддержка широкого спектра графических ускорителей на базе архитектур Turing и Ampere, он полностью готов к работе с решениями для центров обработки данных, поддержка графики для рабочих и потребительских систем пока находится на альфа-стадии, но уже позволяет воспользоваться некоторыми возможностями и фирменными технологиями. Реализована поддержка нескольких дисплеев, адаптивной синхронизации G-SYNC, трассировки лучей NVIDIA RTX в Vulkan и работа движка визуализации NVIDIA OptiX.

NVIDIA продолжит улучшать поддержку, учитывая предложения от сообщества, сторонних разработчиков и сотрудничая с такими компаниями, как Canonical, Red Hat и SUSE, со временем открытый драйвер полностью вытеснит закрытый.

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К преимуществам открытого подхода при разработке драйверов относят: повышение безопасности, качества работы графических процессоров NVIDIA в Linux, более простой процесс распространения и интеграции с широкими возможностями отладки для сторонних разработчиков. Любители игр на Linux уже предвкушают внедрение в драйвера NVIDIA поддержки композитора окон Gamescope из дистрибутива SteamOS от Valve, используемом на Steam Deck, а также поддержку масштабирования NVIDIA Image Scaling в слое совместимости Proton, отмечает GamingOnLinux.