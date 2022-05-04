Впервые появилась официальная информация о мобильных процессорах, в этом сегменте компания намеревается предложить «наибольшее за всё время число ядер, потоков и наибольший объём кэш-памяти».

AMD обновила план выпуска новых процессоров на текущий и следующий год, сообщает ряд источников со ссылкой на квартальный отчёт компании. Как уже было подтверждено ранее, первые модели семейства настольных процессоров Ryzen 7000 (Raphael) на базе архитектуры Zen 4 и 5-нм техпроцесса появятся во второй половине года. В следующем году семейство продолжит расширяться новыми моделями, постепенно вытесняя современные настольные процессоры Ryzen 5000 (Vermeer). Теплопакет (TDP) моделей будет начинаться от 65 Вт, процессоры обеспечат поддержку интерфейса PCIe 5-го поколения и оперативной памяти DDR5.

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Впервые появилась официальная информация о следующем поколении мобильных процессоров компании: архитектура Zen 4 ляжет в основу семейств Dragon Range и Phoenix. Оба предназначены для игровых ноутбуков и появятся в 2023 году, в первом случае речь идёт об «экстремальных» высокопроизводительных моделях с толщиной корпуса более 20 мм, во втором — о тонких и лёгких, толщина корпуса менее 20 мм.

Новому семейству Dragon Range компания прочит доминирующую позицию в мобильном сегменте, подчёркивая высокую производительность архитектуры Zen 4, а также, что самое интересное, «наибольшее за всё время число ядер, потоков и наибольший объём кэш-памяти». Звучит интригующе, особенно на фоне действий конкурента по наращиванию количества ядер за счёт применения гибридной архитектуры, у Intel Core i9-12900H в сумме 14 ядер, а значит заявление AMD должно означать появление в ноутбуках, как минимум, 16-ядерных процессоров. В этом семействе модели будут поддерживать DDR5 и обладать TDP 55 Вт и более. В семействе Phoenix модели будут не такими мощными, заявлены пределы TDP от 35 до 45 Вт, и работать они будут с более энергоэффективным типом оперативной памяти LPDDR5. Мобильные процессоры также будут поддерживать PCIe Gen5.

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О поддержке оперативной памяти DDR4 ничего не сообщается, но ресурс Tom's Hardware со ссылкой на известного технического специалиста и журналиста Яна Катресса (англ. Ian Cutress) сообщает, что позже компания уточнит поддерживаемые технологии памяти и, возможно, их список расширится.