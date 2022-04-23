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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Специалисты обнаружили 40 ГБ памяти GDDR6 при разборке комплекта разработчика Xbox Series X
У потребительской версии игровой консоли 16 ГБ памяти.
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Не каждый день увидишь комплекты разработки для игровых консолей нового поколения, а уж тем более то, что находится у них внутри. Стив Берк (англ. Steve Burke) с YouTube канала GamersNexus заполучил комплект разработчика Xbox Series X и принялся изучать его компоненты, найденное удивило даже такого опытного специалиста. В комплекте разработчика удалось найти много интересного, в процессе разборки внимание привлекла система охлаждения, состоящая из двух блоков с центробежными вентиляторами. Охлаждением однокристальной системы и памяти был занят блок внушительного размера, под кожухом с вентилятором располагалась теплоотводящая конструкция с большой испарительной камерой, тепловыми трубками и радиатором, но самое интересное скрывалось под ней.

Похоже, тут используется 12-контактный разъём питания Molex Micro-Fit 3.0, как в видеокартах NVIDIA GeForce 30. Источник: GamersNexus, YouTube

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Сняв систему охлаждения можно было увидеть APU и чипы памяти, в дополнение к тем, что специалист обнаружил на обратной стороне платы до этого. Стало понятно, что у комплекта для разработки памяти намного больше и её конфигурация несколько отличается от той, что используется в Xbox Series X.

Игровая консоль Xbox Series X оснащается 16 ГБ памяти GDDR6 14 Гбит/с, это общая память, которая выступает как в роли оперативной, так и видеопамяти. Объём разделён на два сегмента 10 ГБ и 6 ГБ, первый работает с шиной 320 бит, а второй — 192 бит. У комплекта разработчика чипов памяти в два раза больше, 20 против 10 в потребительской версии, каждый чип объёмом 2 ГБ. Общий объём памяти 40 ГБ и никакого разделения на сегменты нет — шина 320 бит и общая пропускная способность 560 ГБ/с.

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Очевидно, что разработчикам нужно куда больше ресурсов при разработке и тестировании игр. Это позволяет комфортно работать с неотлаженными проектами и свободно экспериментировать, также такой объём полезен для загрузки несжатых текстур, которые занимают очень много памяти. Стив Берк продемонстрировал ещё много особенностей, которые определённо заслуживают внимания.

Источник:
GamersNexus, YouTube
Wccftech
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#xbox #xbox series #уникальные находки
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