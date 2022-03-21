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В программном обеспечении Western Digital EdgeRover была найдена критическая уязвимость
Компания уже исправила её в новой версии, пользователям нужно срочно обновиться.
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В программном обеспечении Western Digital нашли серьёзную уязвимость, которая в конечном итоге может позволить злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации и совершать DoS-атаки, сообщает ресурс Bleeping Computer. Уязвимости подвержены Windows и MacOS версии настольного приложения EdgeRover, оно предлагает комплексный, удобный набор инструментов для каталогизации, управления файлами на накопителях Western Digital и SanDisk.

«EdgeRover был подвержен уязвимости обхода каталога, которая позволяла злоумышленнику выполнить локальное повышение привилегий и избежать базовой песочницы файловой системы. Эти уязвимости при успешном использовании могут привести к раскрытию конфиденциальной информации или атакам denial-of-service»
Western Digital

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В общеизвестной базе данных уязвимости присвоен номер CVE-2022-22998 и критический статус, что явно намекает пользователям на необходимость отнестись к проблеме очень серьёзно. Western Digital уже внесла изменения в новые версии программного обеспечения, исправив права доступа к файлам и каталогам. Пользователям необходимо как можно скорее обновить EdgeRover до версии 1.5.1-594 или более новой.

Источник:
Bleeping Computer
Western Digital
National Vulnerability Database
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#western digital #sandisk #уязвимости
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