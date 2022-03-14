VideoCardz подтверждает анонс FSR 2.0 в ближайшее время.

На прошлой неделе в названии одного из докладов компании AMD к конференции GDC 2022 нашли намёк на презентацию новой версии технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR). Позже об этом заговорили разработчики утилиты CapFrameX, а теперь ресурс VideoCardz окончательно подтверждает эту информацию. В распоряжении ресурса оказались обзорные материалы будущего выступления и в них говорится о FSR 2.0.

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Материалы не раскрывают всех подробностей технологии, но содержат некоторые детали. Подтверждается, что FSR 2.0 будет использовать для масштабирования и сглаживания данные из предыдущих кадров, т.е. будут применяться временные (англ. Temporal) алгоритмы. Машинное обучение в этом не задействовано, а значит не потребуется специализированного оборудования, подчёркивается, что технология будет работать на «широком спектре продуктов и платформ, как AMD, так и конкурентов». Однако, какие серии видеокарт будут поддерживаться, всё-таки пока неизвестно.

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Одной из первых игр, где появится поддержка FSR 2.0, станет Deathloop. По представленной информации, в этой игре FSR 2.0 позволит практически в два раза увеличить производительность при 4K разрешении и включённой трассировке лучей — с 53 до 101 FPS. Говорится, что качество новой версии FSR станет лучше при любых разрешениях и настройках. Похоже, что релиз технологии запланирован на второй квартал, а анонсировать её могут уже 17 марта. Также сообщается, что в этот же день станет доступна технология масштабирования Radeon Super Resolution (RSR). Она будет работать через драйвер в подавляющем большинстве игр.