Не намёк ли это на масштабирование на базе машинного обучения.

На конференции разработчиков игр GDC 2022 компания AMD запланировала ряд докладов на различные темы, один из них посвящён технологиям масштабирования изображений, сообщает VideoCardz. Название доклада «Масштабирование изображения нового поколения для игр» может намекать, что компания представит что-нибудь интересное. В сети много слухов о наличии в видеокартах AMD Radeon следующего поколения выделенных блоков для ускорения задач машинного обучения, возможно, под давлением конкурентов разрабатывается новая технология, аналог NVIDIA DLSS и Intel XeSS. С другой стороны, вряд ли до выхода видеокарт RDNA 3 мы узнаем какие-то подробности. В описании доклада AMD не упоминает FidelityFX Super Resolution (FSR) или машинное обучение.

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Что касается текущих технологий в арсенале AMD, это FSR и RSR на базе алгоритмов пространственного масштабирования, они не используют искусственный интеллект, но достаточно хорошо справляются со своей задачей и без него. RSR или Radeon Super Resolution — это более простой вариант масштабирования на базе FSR, но зато он доступен для всех игр через драйвер, вернее будет доступен, поскольку всё ещё неизвестно, когда его добавят в программное обеспечение Adrenalin.