Возможно, о технологии расскажут в конце марта.

Несколько дней назад в программе конференции GDC 2022 технические ресурсы обратили внимание на один из докладов компании AMD. Судя по его названию, компания планирует рассказать о технологии масштабирования следующего поколения для игр. Первоначально к заголовку отнеслись скептически, считая, что до анонса видеокарт RDNA 3 следующего поколения о какой-либо новой технологии масштабирования AMD рассказывать не будет, однако, первые предположения могут оказаться ошибочными. Разработчик программы CapFrameX сообщил, что к анонсу или даже запуску готовится технологии FSR 2.0: «Сегодня видел кадры. Очень впечатляюще», — говорится в сообщении.

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По представленной информации, FSR 2.0 будет использовать технологию временного масштабирования (англ. temporal upscaling) и сглаживание, не полагаясь на возможности искусственного интеллекта. Это подразумевает существенные изменения относительно первого поколения FSR. Как и ранее, технология будет совместима с множеством графических ускорителей от различных компаний, не только AMD. Со слов разработчиков CapFrameX, компания даже утверждает, что результат масштабирования может быть лучше исходной картинки — посмотрим, материалы компании AMD, подготовленные для GDC 2022, должны появиться в открытом доступе на сайте GPUOpen 24 марта, отмечает VideoCardz.