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Очередные проблемы с доступностью компонентов и логистикой угрожают дефицитом новых ноутбуков
Китайские производители ключевых компонентов сталкиваются с проблемами из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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По некоторым предположениям, ситуация с дефицитом электронных компонентов может улучшиться к концу этого года, но пока предпосылок для этого не так много. Например, производитель ноутбуков Schenker Technologies, известный по бренду XMG, заявил об осложнении ситуации с поставкой компонентов для производства ноутбуков. Со ссылкой на отчёт Forbes говорится о перебоях в работе китайских заводов из-за нового варианта коронавируса и усиления мер Китая по предотвращению распространения инфекции. Из-за новых вспышек нарушается работа производственных площадок индустриального парка Сучжоу, технологического центра страны, где находятся партнёры-производители XMG и других компаний, таких как Uniwill и Clevo. Доставка уже произведённых компонентов также осложняется из-за проблем с логистикой.

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В совокупности с уже значительно возросшими закупочными ценами компонентов, увеличенные транспортные расходы сделают ноутбуки нового поколения заметно дороже. Отдельно отмечается нехватка силовых интегральных схем, по оценкам различных СМИ, их дефицит может сохраняться до 2023 года. На стоимость ноутбуков окажет влияние и рост цен твердотельных накопителей, который предсказывают аналитики из-за загрязнения на двух совместных заводах Kioxia и Western Digital.

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Кроме роста цен это вызывает и задержку появление ноутбуков с процессорами Intel Core 12-го поколения и обновлёнными Ti-версиями видеокарт NVIDIA GeForce. Компания надеется, что её ноутбук XMG NEO 15 (E22) с водяным охлаждением OASIS будет доступен с середины марта, но планирование сроков появления других моделей и ценовой политики теперь затруднено.

#ноутбуки #дефицит #xmg
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