Аналитики предсказывают, что теперь вместо снижения стоимости SSD нас ждёт повышение.

Сегодня стало известно о проблемах на производстве флэш-памяти у Kioxia и её партнёра Western Digital. Одно из последствий — потеря существенных объёмов готовой продукции. Western Digital оценивает ущерб в 6,5 экзабайт флэш-памяти. Отраслевые аналитики уже оценили возможные последствия инцидента, так TrendForce заявляет, что если ранее прогнозы указывали на небольшой избыток предложения в течение всего года и планомерное снижение цен в первых двух кварталах, то теперь во втором квартале стоимость флэш-памяти может вырасти на 5…10%. При этом в первом квартале есть вероятность снижения цен на эти же 5…10%.

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TrendForce оценивает потери как значительные, по данным аналитиков, они составляют около 13% от всего объёма производства группы в первом квартале 2022 года. Ущерб может увеличиться, поскольку неизвестно, учтены ли в первых данных Western Digital общие потери, включая компоненты и оборудование Kioxia. По предположениям, события приведут к затруднению поставок клиентских SSD и eMMC, где лидирующие позиции занимает Western Digital, а также дадут стимул для роста спотовых цен.