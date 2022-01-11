Поддержка GeForce RTX 3080 12 ГБ появилась в новых драйверах, а некоторые спецификации модели уже добавили на официальный сайт.

Информация о новой версии GeForce RTX 3080 появилась на сайте NVIDIA. Во-первых, поддержка обновленной модели с 12 ГБ видеопамяти была добавлена в новый драйвер GeForce Game Ready 511.17, отмечает VideoCardz, а во-вторых, спецификации видеокарты уже появились в некоторых разделах американского сайта NVIDIA. Слухи о видеокарте ходят уже давно, за последние несколько дней сомнений в ее выходе практически не осталось — в сети появились первые изображения некоторых моделей, а сегодня европейские торговые сети начали открывать предварительные заказы и добавлять модели в свои каталоги. Например, на сайте немецкого интернет-магазина MindFactory заметили GeForce RTX 3080 12 ГБ в исполнении Gaming Z Trio от MSI стоимостью 1699 евро.

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Предсказанные характеристики также подтвердились, объем и пропускная способность видеопамяти у новинки такие же, как и у версии с приставкой Ti. Пока неизвестно, может быть, NVIDIA использует для этой видеокарты чипы GDDR6X большего объема и новую упрощенную печатную плату — такие изменения инсайдеры приписывали GeForce RTX 3090 Ti, но пока эта информация не нашла подтверждения. Что касается тактовых частот, базовая частота GeForce RTX 3080 12 ГБ снизилась относительно стандартного варианта, а пиковая осталась неизменной. Ресурс VideoCardz утверждает, что TDP новой модели на 30 Вт выше оригинальной и составляет 350 Вт, а графический процессор получил обозначение GA102-220.