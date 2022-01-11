Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Французский ретейлер подтвердил сегодняшний запуск новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ
Официально NVIDIA видеокарту пока не представила.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070

На недавней пресс-конференции NVIDIA ни слова не сказала о выходе новой видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, однако в сети уже появилось большое количество новостей от различных ресурсов, которые уверены, что выход новой модели состоится сегодня. Очередное подтверждение этого ресурс VideoCardz обнаружил в объявлении крупного французского ритейлера Materiel, который опубликовал на своей странице в Twitter @materielnet сообщение о запланированном на сегодня приеме предварительных заказов на GeForce RTX 3080 12 ГБ. Отмечается, что количество видеокарт ограничено, но к этому уже все привыкли.

реклама

Основные характеристики новой модели также уже стали известны, она станет лучше по всем направлениям за счет новой версии графического процессора с большим количеством вычислительных блоков, большего объема видеопамяти и ее большей пропускной способности. Непонятно, почему именно GeForce RTX 3080 12 ГБ не нашлось места на прошедшем мероприятии NVIDIA, по слухам, компания планировала ее представить, но по каким-то причинам изменила свое решение в последний момент.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 30 #nvidia geforce
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилась первая фотография видеокарты RTX 3080 12 ГБ
AMD Radeon RX 6500 XT в Европе стоит 299 евро
Поставкам видеокарт в этом году прогнозируют рост на 10%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
67
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
178
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
43
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
16
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
66
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
57
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
6
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
4
Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
2
42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
18
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
257
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
168
Цена на Ethereum устремилась вниз, вслед за ней и доходность майнинга
38
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
31
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
2
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
13
Cadillac представила InnerSpace - беспилотный спортивный автомобиль будущего
11

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
57
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
15
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
74
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
78
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
58
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
9
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
32
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+

Сейчас обсуждают

fint1982
12:50
На этой материнке 2 слота M.2 "быстрые", 1 от процессора , второй от чипсета, а третий отключает 1 из портов sata и работает на скорости sata?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
mindforms
12:49
Лично я непонимаю только,о чём там можно разговаривать 7.5 часов с делегацией из США - Рябков гринкарту для детей выпрашивал)))
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Alirza Razakhanov
12:49
У кого что болит, тот о том говорит
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Александр Поперечный
12:48
Как же у вас малолетних игорьков бомбит)))
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
Дмитрий
12:48
Хороший такой радиатор на ссд в виде свастона.
TeamGroup и ASUS представили оперативную память T-FORCE DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0
mindforms
12:48
пиндосы не уползут под раковину, зато вместо РФ будет куча маленьких россий, а Китай останется без тайваня, но с Уралом)
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
REY_B_
12:46
Странно, я ещё чуть ли не год назад прогнозировал "в маю упадёт, в сезону отчётности в США подскочит, к Новому Году просядет, а дальше затяжное падение с конкретикой в Марте". Что? Не сбылось? Богат л...
Биткоин и Эфир сильно подешевеют, а альткоины потеряют до 90% стоимости – эксперты РБК
Дмитрий
12:46
Поскорее хотят выкинуть на рынок, пока еще биток не упал на дно.
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти сегодня станет доступна для заказа
Jaster
12:45
Ну может его не включают просто )
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
SeTi2019
12:45
300 млн выручки в год пандемии, а в другое время они хоть в ноль выйдут? Даже эти 300 млн прибыли- при такой прибыльности окупаемость (инвесторы как бы должны окупить свои вложения) составит 17.5 млр/...
Российский стартап Miro привлёк зарубежных инвестиций на $476 млн и оценивается в $17.5 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем