Официально NVIDIA видеокарту пока не представила.

На недавней пресс-конференции NVIDIA ни слова не сказала о выходе новой видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, однако в сети уже появилось большое количество новостей от различных ресурсов, которые уверены, что выход новой модели состоится сегодня. Очередное подтверждение этого ресурс VideoCardz обнаружил в объявлении крупного французского ритейлера Materiel, который опубликовал на своей странице в Twitter @materielnet сообщение о запланированном на сегодня приеме предварительных заказов на GeForce RTX 3080 12 ГБ. Отмечается, что количество видеокарт ограничено, но к этому уже все привыкли.

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Основные характеристики новой модели также уже стали известны, она станет лучше по всем направлениям за счет новой версии графического процессора с большим количеством вычислительных блоков, большего объема видеопамяти и ее большей пропускной способности. Непонятно, почему именно GeForce RTX 3080 12 ГБ не нашлось места на прошедшем мероприятии NVIDIA, по слухам, компания планировала ее представить, но по каким-то причинам изменила свое решение в последний момент.