И это с учётом местных налогов.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Один популярный у сторонников теории господства AMD немецкий интернет-магазин уже снабдил новую версию NVIDIA GeForce RTX 3080 ценником в 1699 евро с учётом местного налога на добавленную стоимость, который достигает 19%. В конкретном случае речь идёт о видеокарте MSI серии Gaming Z Trio LHR в коробочном исполнении.

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Источник изображения: MindFactory.de

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Присутствуют в ассортименте магазина и более дорогие видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти типа GDDR6X. Если ориентироваться на стоимость версии с 10 Гбайт памяти в этом же магазине, то разница достигает 300 евро. Впрочем, в наше нестабильное время ориентироваться даже на рекомендации NVIDIA нет никакого смысла – как любит повторять финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), цены определяются рынком.