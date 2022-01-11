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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Германии версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти оценена в 1699 евро
И это с учётом местных налогов.
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Один популярный у сторонников теории господства AMD немецкий интернет-магазин уже снабдил новую версию NVIDIA GeForce RTX 3080 ценником в 1699 евро с учётом местного налога на добавленную стоимость, который достигает 19%. В конкретном случае речь идёт о видеокарте MSI серии Gaming Z Trio LHR в коробочном исполнении.

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Источник изображения: MindFactory.de

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Присутствуют в ассортименте магазина и более дорогие видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти типа GDDR6X. Если ориентироваться на стоимость версии с 10 Гбайт памяти в этом же магазине, то разница достигает 300 евро. Впрочем, в наше нестабильное время ориентироваться даже на рекомендации NVIDIA нет никакого смысла – как любит повторять финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), цены определяются рынком.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 3080 #geforce rtx 3080 12 гб
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