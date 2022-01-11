Эти важные оптимизации повышают производительность до 40%.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошедшей пресс-конференции Intel предоставила не так много информации о видеокартах Arc Alchemist, как хотелось бы. По тем данным, что стали известны, компания уже начала поставки OEM производителям, а предположения о переносе запуска оказались неверными, во всяком случае, представители компании заявили, что планы по запуску линейки в первом квартале все также актуальны.

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На стремление компании выпустить видеокарты в соответствии с графиком может указывать и плотная работа инженеров над оптимизацией драйверов. Ресурс Phoronix сообщает, что инженеры Intel успели подготовить к внедрению в драйвер с открытым исходным кодом Mesa 22.0 обновления, необходимые для оптимизации пиксельного конвейера. Прием исправлений закрывается на этой неделе, а выпуск новой версии драйвера запланирован на февраль.

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По информации, представленной на странице с описанием оптимизаций, инженерам удалось повысить производительность от 20 до 40% при использовании графических API OpenGL и Vulkan. Данные приводятся для графического ускорителя DG2-448EU, предполагается, что это не самый производительный вариант — полный чип содержит 512 исполнительных блоков. Инсайдеры сообщали, что этот вариант по производительности находится на уровне такой видеокарты, как NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, возможно, за счет программных улучшений компании удастся прыгнуть еще выше.