Компания дала официальный ответ.

На прошедшей пресс-конференции Intel мы так и не увидели рабочие образцы будущих графических ускорителей Intel Arc Alchemist. Компания дала понять, что все идет по плану и графические процессоры уже поставляются OEM-производителям. В скорости после этого на веб сайте Intel заметили изменения, компания убрала упоминание первого квартала из информации о линейке новых видеокарт, что явилось поводом для рождения предположений о переносе запуска на более поздний срок.

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Автор ресурса Gamers Nexus Стив Бурк (англ. Stephen Burke) решил лично поинтересоваться у представителей Intel, связаны ли изменения на сайте с изменением графика выхода видеокарт Intel Arc Alchemist на рынок. Ответ компании приводится в новом видео на YouTube канале ресурса. Intel не подтвердила переноса и снова сообщила о прежних намерениях представить первые продукты в первом квартале этого года: «Мы нацелены на то, что первые продукты Alchemist появятся на рынке в первом квартале 2022 года», — заявили представители компании.