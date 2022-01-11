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Изменение информации на сайте Intel не связано с переносом видеокарт Arc Alchemist
Компания дала официальный ответ.
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На прошедшей пресс-конференции Intel мы так и не увидели рабочие образцы будущих графических ускорителей Intel Arc Alchemist. Компания дала понять, что все идет по плану и графические процессоры уже поставляются OEM-производителям. В скорости после этого на веб сайте Intel заметили изменения, компания убрала упоминание первого квартала из информации о линейке новых видеокарт, что явилось поводом для рождения предположений о переносе запуска на более поздний срок.

Источник: сайт Intel и архивная копия

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Автор ресурса Gamers Nexus Стив Бурк (англ. Stephen Burke) решил лично поинтересоваться у представителей Intel, связаны ли изменения на сайте с изменением графика выхода видеокарт Intel Arc Alchemist на рынок. Ответ компании приводится в новом видео на YouTube канале ресурса. Intel не подтвердила переноса и снова сообщила о прежних намерениях представить первые продукты в первом квартале этого года: «Мы нацелены на то, что первые продукты Alchemist появятся на рынке в первом квартале 2022 года», — заявили представители компании.

#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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