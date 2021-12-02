Его монтаж начнется осенью 2022 года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В анонсе суперкомпьютера 3-го поколения Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США (National Renewable Energy Laboratory, NREL) заметили таинственные ускорители вычислений NVIDIA A100Next Tensor Core. Система, получившая название «Пустельга» (англ. Kestrel), создается Hewlett Packard Enterprise (HPE) на базе кластеров Cray EX и кроме ускорителей NVIDIA включает серверные процессоры Intel Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids.

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В сети уже давно ходят слухи о подготовке компанией NVIDIA мульти-чип графических процессоров на базе архитектуры Hopper, которые якобы будут производиться по 5-нм технологии TSMC и появятся приблизительно в то же время, что и игровая линейка GeForce RTX 40. Анонса ожидают во второй половине 2022 года. Это совпадает с периодом монтажа оборудования суперкомпьютера и ввода его в эксплуатацию — осень 2022 года и начало 2023 года.

Как отмечает Tom’s Hardware, за обозначением NVIDIA A100Next могут скрываться обновленные модели текущего поколения на базе архитектуры Ampere. Ресурс подчеркивает, что процессоры Intel Sapphire Rapids с NVIDIA A100 могут работать неэффективно из-за отсутствия у первых поддержки протокола NVLink, а у вторых — протокола CXL. Возможно, это будет исправлено в NVIDIA A100Next. Так или иначе, вероятность анонса новой линейки ускорителей вычислений NVIDIA в 2022 году высока, это соответствует ранее показанному плану.

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Kestrel предложит 44 петафлопс вычислительной производительности FP64 и ускорит исследования в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.