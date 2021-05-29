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Самый быстрый серийный автомобиль от Tesla снова задерживается. Вскоре после того, как седаны Model S Plaid и Plaid Plus были замечены на трассе Laguna Seca в Калифорнии, Илон Маск объявил о долгожданном начале поставок 1000+ сильных электромобилей с 3 июня. На этот день было запланировано официальное мероприятие на заводе во Фримонте. Как отмечали СМИ, несмотря на заявление главы Tesla, точные данные о поставках оставались неизвестны, что вызывало некоторые подозрения и они были оправданы.

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Сегодня Илон Маск официально сообщил об очередном переносе. Судя по всему, он не связан с какими-либо серьезными причинами, компании требуется еще неделя на настройку систем электромобиля. С учетом частых новостей об авариях и сбоях, дополнительное время на настройку лишним точно не будет, особенно для электромобилей, которые разгоняются до 100 км/ч за 2 секунды. Маск сравнивает динамику Model S Plaid с космическим кораблем и говорит о неописуемых впечатлениях.