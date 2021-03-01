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Первая и самая банальная причина долгой загрузки GTA Online — использование только одного ядра процессора, сообщает программист, скрывающийся под псевдонимом t0st. Далее, вооружившись инструментами для профилирования и отладки, а также рядом других инструментов, было обнаружено, что процесс игры тратит большое количество времени на чтение 63000 записей в огромном файле JSON размером 10 МБ.

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В процессе взаимодействия с данными каждый раз происходит полная проверка содержимого — количество запросов приближается к 2 миллиардам и большинство из них не нужны. Каждый элемент обладает уникальным хешем и сверять данные можно по специальной хеш таблице, парсер JSON и дедупликация очень плохо построены, отмечает специалист.

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Удалось создать специальную библиотеку с исправлениями и подключить ее к GTA V. В результате, время загрузки составило менее 2 минут, при первоначальных 6 минутах — 70% улучшение! t0st надеется, что разработчики наконец-то исправят эту проблему. Кто знает, может быть, к появлению специальной версии GTA V и GTA Online для консолей нового поколения долгие загрузки уйдут в прошлое.