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Энтузиаст исправил долгую загрузку GTA Online — Rockstar Games не может сделать это несколько лет

Объемы продаж GTA V за 2020 год уступают только году релиза, общее количество проданных копий превысило 140 миллионов и при этом Rockstar Games так и не решили проблему долгих загрузок в GTA Online, проблему, которая так раздражает игроков. Оказалось, разработчики могут подготовить исправление за день — так считает энтузиаст, самостоятельно решивший проблему.
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Первая и самая банальная причина долгой загрузки GTA Online — использование только одного ядра процессора, сообщает программист, скрывающийся под псевдонимом t0st. Далее, вооружившись инструментами для профилирования и отладки, а также рядом других инструментов, было обнаружено, что процесс игры тратит большое количество времени на чтение 63000 записей в огромном файле JSON размером 10 МБ.

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В процессе взаимодействия с данными каждый раз происходит полная проверка содержимого — количество запросов приближается к 2 миллиардам и большинство из них не нужны. Каждый элемент обладает уникальным хешем и сверять данные можно по специальной хеш таблице, парсер JSON и дедупликация очень плохо построены, отмечает специалист.

Источник: nee.lv

 

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Удалось создать специальную библиотеку с исправлениями и подключить ее к GTA V. В результате, время загрузки составило менее 2 минут, при первоначальных 6 минутах — 70% улучшение! t0st надеется, что разработчики наконец-то исправят эту проблему. Кто знает, может быть, к появлению специальной версии GTA V и GTA Online для консолей нового поколения долгие загрузки уйдут в прошлое.

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rockstar games gta 5 gta online gta v
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