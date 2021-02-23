Множество сторонних охлаждающих систем для PlayStation 5 способствуют нагреву консоли
Инженеры Sony проделали большую работу при разработке системы охлаждения PlayStation 5. Массивный радиатор и применение жидкого металла позволяют эффективно отводить тепло от чипа, однако Стив Берк, известный специалист и создатель ресурса GamersNexus, первым обнаружил, что проблем система не лишена — не все чипы памяти хорошо охлаждались, что объясняло жалобы на появление артефактов.
реклама
Многие владельцы PlayStation 5 могут обратить внимание на различные охлаждающие подставки и системы дополнительной вентиляции, но в очередном выпуске GamersNexus было наглядно продемонстрировано, что они не окажут влияния, в лучшем случае, а в худшем — увеличат нагрев.
Одна из протестированных подставок оборудована вентиляторами, которые пытаются протолкнуть воздух через небольшой зазор в основании консоли — эффективность этого решения стремится к 0. Второй вариант представляет из себя панель с тремя вентиляторами, которая устанавливается на заднюю часть консоли, туда где горячий воздух выбрасывается наружу. Можно было бы предположить, что вентиляторы вытягивают воздух, однако все наоборот — они пытаются «втиснуть» холодный воздух через вытяжное отверстие. Это нарушает вентиляцию и только увеличивает нагрев на 10°C.
Не стоит тратить деньги на такие решения, немного снизить температуры можно за счет снятия боковых панелей.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила