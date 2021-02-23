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Инженеры Sony проделали большую работу при разработке системы охлаждения PlayStation 5. Массивный радиатор и применение жидкого металла позволяют эффективно отводить тепло от чипа, однако Стив Берк, известный специалист и создатель ресурса GamersNexus, первым обнаружил, что проблем система не лишена — не все чипы памяти хорошо охлаждались, что объясняло жалобы на появление артефактов.

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Многие владельцы PlayStation 5 могут обратить внимание на различные охлаждающие подставки и системы дополнительной вентиляции, но в очередном выпуске GamersNexus было наглядно продемонстрировано, что они не окажут влияния, в лучшем случае, а в худшем — увеличат нагрев.

Одна из протестированных подставок оборудована вентиляторами, которые пытаются протолкнуть воздух через небольшой зазор в основании консоли — эффективность этого решения стремится к 0. Второй вариант представляет из себя панель с тремя вентиляторами, которая устанавливается на заднюю часть консоли, туда где горячий воздух выбрасывается наружу. Можно было бы предположить, что вентиляторы вытягивают воздух, однако все наоборот — они пытаются «втиснуть» холодный воздух через вытяжное отверстие. Это нарушает вентиляцию и только увеличивает нагрев на 10°C.

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Не стоит тратить деньги на такие решения, немного снизить температуры можно за счет снятия боковых панелей.



