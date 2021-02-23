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На MWC Shanghai рассказали о специальных версиях Realme GT и испарительном охлаждении смартфона

Теперь известно о трех вариантах дизайна, в двух из которых задняя панель выполнена из стойкой к истиранию искусственной кожи. Впечатляет и система охлаждения VC Boost.
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Компания Realme приняла участие в конференции Mobile World Congress (MWC) в Шанхае, рассказав некоторые подробности о дальнейшем развитии и флагманах Realme GT. Ресурс IT Home передает, что компания сосредоточится на выпуске флагманов и моделей среднего сегмента, продолжая активную интеграцию на китайском и европейском рынках. Новая стратегия будет основана на концепции «двойная платформа + двойной флагман» — Realme будет выпускать смартфоны как на платформе Qualcomm Snapdragon 8XX, так и на MediaTek Dimensity.

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Что касается флагмана Realme GT, презентация запланирована на 4 марта, однако компания не удержалась от возможности раскрыть новый дизайн и ряд технических особенностей. Специальная версия в желтом цвете с кожаной задней панелью официально называется God of War, а не Bumblebee, как предполагалось ранее. Это будет не единственный вариант с задней панелью из устойчивой к истиранию искусственной кожи, созданной по уникальной бесшовной технологии. Второй — модель в белом цвете.

Источник: Realme Weibo

Особого внимания заслуживает система охлаждения Realme GT. Технология, названная VC Boost, включает материально и структурно оптимизированную испарительную систему полного покрытия с трехмерным распределением тепла и улучшенной до 42% эффективностью — заявлено снижение температуры процессора на 15°C, по сравнению с аналогами.

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