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Компания Realme официально сообщила несколько дней назад о подготовке к презентации флагманского смартфона GT на базе современной высокопроизводительной платформы Qualcomm Snapdragon 888, накопителем стандарта UFS 3.1 и самой быстрой версией LPDDR5-6400. В Китае модель продемонстрируют 4 марта.

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Сообщается, что представители Realme раскрыли, насколько хороша производительность новинки. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 770221 балл, что несколько выше моделей других производителей на базе аналогичной платформы. Результат уже вызвал ряд вопросов разработчиков AnTuTu — в базе данных смартфон фигурирует с результатом 688602, отмечает ресурс sparrowsnews, и на данный момент неизвестно, какой из результатов является реальным.

Кроме этого, инсайдеры сообщили о подготовке специальной версии Realme GT с уникальным дизайном. Исполнение Bumblebee, как несложно догадаться, будет преимущественно окрашено в ярко желтый цвет. На опубликованном рендере также видна часть черной глянцевой панели модуля основных камер, которая обладает интересной текстурой, напоминающей карбон. Задняя панель Realme GT Bumblebee будет покрыта искусственной кожей — это не имитация, а настоящий материал.

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