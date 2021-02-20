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Realme GT набрал более 770000 баллов в AnTuTu и получил версию с кожаным покрытием задней панели

Предварительный результат AnTuTu намекает, что Realme GT претендует на звание самой быстрой модели среди смартфонов с Snapdragon 888.
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Компания Realme официально сообщила несколько дней назад о подготовке к презентации флагманского смартфона GT на базе современной высокопроизводительной платформы Qualcomm Snapdragon 888, накопителем стандарта UFS 3.1 и самой быстрой версией LPDDR5-6400. В Китае модель продемонстрируют 4 марта.

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Сообщается, что представители Realme раскрыли, насколько хороша производительность новинки. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 770221 балл, что несколько выше моделей других производителей на базе аналогичной платформы. Результат уже вызвал ряд вопросов разработчиков AnTuTu — в базе данных смартфон фигурирует с результатом 688602, отмечает ресурс sparrowsnews, и на данный момент неизвестно, какой из результатов является реальным.

Источник: Realme Weibo и Twitter @stufflistings

Кроме этого, инсайдеры сообщили о подготовке специальной версии Realme GT с уникальным дизайном. Исполнение Bumblebee, как несложно догадаться, будет преимущественно окрашено в ярко желтый цвет. На опубликованном рендере также видна часть черной глянцевой панели модуля основных камер, которая обладает интересной текстурой, напоминающей карбон. Задняя панель Realme GT Bumblebee будет покрыта искусственной кожей — это не имитация, а настоящий материал.

Источник: Twitter @chat_station
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Pa4an
22:24
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Renegade1979
22:22
И ресурс обсуждает англоязычные новости, прямо на видео надписи всякие на буржуинском. И даже Ельбруз делается на TSMC на чистейшем американском языке Там написано "6.8$ ПЕРДАЙ", лололололололЪ
NVIDIA может проиграть битву с майнерами, а недорогих видеокарт не будет до обвала криптовалют
Елисей Творимиров
22:22
Пока его попытка получилась смазанная. Надо было в 3060 эфир до 0% залочить и хорошо поднасрать другим валютам.
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Сергей Vorvort
22:22
Флэш, ты уже даже майнеров запарил своим петухом, лол! Придумай что - нибудь новое! В синее его покрась или зеленое...
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
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