Samsung представила память HBM-PIM с интегрированными блоками для вычислений
В последнее время четко прослеживается тенденция переноса устройств для обработки данных как можно ближе к месту их хранения. Компания Samsung в сотрудничестве с Xilinx ранее представила вычислительный накопитель (computational storage drive, CSD) со встроенным программируемым модулем. Теперь Samsung сообщает о разработке и нового типа памяти с интегрированными программируемыми блоками для выполнения локальных вычислительных операций.
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Новая память получила название HBM-PIM. Она основана на HBM памяти с высокой пропускной способностью. Для локальной обработки данных была разработана специальная архитектура обработки в памяти (processing-in-memory, PIM) — в каждом банке памяти располагается оптимизированный движок вычислений для обработки задач искусственного интеллекта (ИИ). В результате, HBM-PIM на базе HBM2 Aquabolt ускоряет работу с ИИ в два раза за счет параллельной обработки и минимизации перемещения данных.
HBM-PIM не требует изменений аппаратного или программного обеспечения, что позволит ускоренно интегрировать новый тип памяти в существующие системы. Samsung планирует представить HBM-PIM на презентации в рамках Международной конференции по твердотельным схемам (International Solid-State Circuits Conference, ISSCC), которая состоится 22 февраля. В настоящее время HBM-PIM от Samsung активно тестируется среди партнеров компании.
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